На Європу суне аномальна спека до +43: чи зачепить Україну

Назвали найспекотніші регіони Європи.

Фото: ukrinform.com

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У країнах Європи прогнозують аномальну спеку. В Італії, Іспанії температура повітря уже сягає +36–+37 градусів за Цельсієм, а у Польщі після тривалого похолодання очікується до +43.

Сильна спека охопить велику територію Польщі і триватиме довго. Зміна погоди очікується протягом наступного тижня. Спека суне із південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до +30–+36 °C, особливо між 19 та 22 червня (+/- 1 день), пише Dobra Pogoda.

Серед найспекотніших регіонів Європи будуть:

південна та південно-східна Португалія,

південна, південно-західна та північно-східна Іспанія,

центрально-східна та західна Франція, південна Франція,

а також центрально-західна та південна Італія.

У цих регіонах температура часто сягатиме +35–+43 °C.

Як видно із мапи прогнозу погоди, від 19 до 21 червня в Україні не буде настільки високих температур. Передбачається до +28. Зачепить усю територію країни.

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