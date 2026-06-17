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На Європу суне аномальна спека до +43: чи зачепить Україну

23:30, 17 червня 2026
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Назвали найспекотніші регіони Європи.
На Європу суне аномальна спека до +43: чи зачепить Україну
Фото: ukrinform.com
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У країнах Європи прогнозують аномальну спеку. В Італії, Іспанії температура повітря уже сягає +36–+37 градусів за Цельсієм, а у Польщі після тривалого похолодання очікується до +43.

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Сильна спека охопить велику територію Польщі і триватиме довго. Зміна погоди очікується протягом наступного тижня. Спека суне із південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до +30–+36 °C, особливо між 19 та 22 червня (+/- 1 день), пише Dobra Pogoda.

Серед найспекотніших регіонів Європи будуть:

  • південна та південно-східна Португалія,
  • південна, південно-західна та північно-східна Іспанія,
  • центрально-східна та західна Франція, південна Франція,
  • а також центрально-західна та південна Італія.

У цих регіонах температура часто сягатиме +35–+43 °C.

Як видно із мапи прогнозу погоди, від 19 до 21 червня в Україні не буде настільки високих температур. Передбачається до +28. Зачепить усю територію країни.

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