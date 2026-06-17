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Дніпро — Харків за 4 години: УЗ запускає швидкий регіональний рейс

20:18, 17 червня 2026
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Поїзд забезпечує пряме сполучення між двома великими містами без пересадок.
Дніпро — Харків за 4 години: УЗ запускає швидкий регіональний рейс
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Укрзалізниця покращує сполучення між обласними центрами та запускає новий регіональний поїзд №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Маршрут відновлюється в оновленому форматі та забезпечує пряме сполучення між містами. Про це повідомили в УЗ.

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Час у дорозі з Дніпра до Харкова становитиме близько чотирьох годин, що дозволяє здійснити поїздку в обидва боки протягом одного дня та вирішити необхідні справи.

Запуск нового регіонального рейсу заплановано з 19 червня.

Поїзд №854 вирушатиме з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29.

У зворотному напрямку поїзд №853 відправлятиметься з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра — о 19:41.

На маршруті передбачені зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків.

Квитки на поїзди №854 Дніпро — Харків та №853 Харків — Дніпро вже доступні в застосунку «Укрзалізниці» у розділі «Дальні».

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Дніпро Харків Укрзалізниця

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