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Чоловік заявив, що ВЛК провели лише «на папері»: чи вдалося через суд скасувати висновок про придатність до служби

19:48, 17 червня 2026
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Позивач запевняв, що ВЛК фактично не проводила повноцінного обстеження, однак у матеріалах справи виявилися результати оглядів та аналізів.
Чоловік заявив, що ВЛК провели лише «на папері»: чи вдалося через суд скасувати висновок про придатність до служби
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Другий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Харківського окружного адміністративного суду, який відмовив у задоволенні позову про скасування довідки військово-лікарської комісії щодо придатності до військової служби. Суд наголосив, що адміністративні суди можуть перевіряти законність рішень ВЛК насамперед у частині дотримання процедури їх ухвалення, однак не вправі самостійно оцінювати медичні діагнози та визначати придатність особи до військової служби.

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Колегія суддів також звернула увагу, що Положення про військово-лікарську експертизу передбачає спеціальний порядок перегляду постанов ВЛК через комісії вищого рівня та Центральну військово-лікарську комісію. Саме ці органи наділені повноваженнями перевіряти повноту медичного огляду, правильність встановлених діагнозів та необхідність додаткових обстежень.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою скасувати довідку ВЛК від 1 листопада 2025 року, якою його було визнано придатним до військової служби, а також зобов’язати військову частину направити його на повторне проходження військово-лікарської комісії.

На його думку, медичний огляд був проведений із порушеннями. Чоловік стверджував, що лікарі не провели належного обстеження, не врахували його скарги на стан здоров’я, зокрема на постійний кашель, біль у горлі та серці, а також наявні хронічні захворювання. Він також вказував, що необхідні аналізи та дослідження фактично не проводилися.

Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Не погодившись із таким рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій наполягав, що суд першої інстанції належним чином не перевірив його доводи щодо порушення процедури проходження ВЛК.

Що встановив суд

Під час розгляду справи апеляційний суд встановив, що матеріали справи містять картку обстеження та медичного огляду позивача із відомостями про проходження огляду терапевтом, хірургом, невропатологом, офтальмологом, отоларингологом та психіатром. Також у справі були наявні результати флюорографії органів грудної клітки, електрокардіограми, загальних аналізів крові та сечі, а також інших лабораторних досліджень.

За висновком колегії суддів, наявні докази підтверджують проходження позивачем військово-лікарської комісії та свідчать про дотримання вимог Положення про військово-лікарську експертизу щодо переліку лікарів та необхідних медичних досліджень. Тому твердження про відсутність медичного огляду не знайшли свого підтвердження.

Суд окремо наголосив, що питання встановлення діагнозів, оцінки стану здоров’я та визначення придатності або непридатності до військової служби належать до компетенції військово-лікарських комісій. Такі питання потребують спеціальних медичних знань, тому суд не може підміняти собою ВЛК і самостійно вирішувати, чи правильно комісія оцінила стан здоров’я особи. Вказаний підхід відповідає усталеній практиці Верховного Суду.

Правова позиція суду

Апеляційний суд звернув увагу, що ВЛК вищого рівня має право переглядати, скасовувати або змінювати постанови підпорядкованих комісій. Саме ці органи уповноважені перевіряти правильність проведення медичного огляду, повноту обстеження та обґрунтованість медичних висновків.

При цьому суд зазначив, що позивач не надав доказів того, що ініціював перегляд висновку ВЛК у порядку, передбаченому Положенням №402. Також він не надав належних і допустимих доказів на підтвердження своїх тверджень про порушення процедури проходження військово-лікарської комісії.

Крім того, військова частина повідомила суд, що після зарахування на службу від позивача не надходило рапортів або скарг щодо стану здоров’я, які могли б бути підставою для направлення на додаткове обстеження чи повторне проходження ВЛК.

Висновок суду

Колегія суддів у справі 520/33865/25 дійшла висновку, що під час оформлення довідки ВЛК порушень процедури не встановлено, а доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції. Враховуючи це, Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Харківського окружного адміністративного суду — без змін.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

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