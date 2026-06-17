У всіх ТЦК проведуть масштабні перевірки: функції центрів можуть перерозподілити

Міноборони планує перевірити роботу всіх ТЦК і розглядає можливість розподілу їхніх функцій між різними державними органами.

Фото ілюстративне, джерело - Міноборони

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У Міністерстві оборони проведуть службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Рішення ухвалили на тлі резонансних інцидентів, які останнім часом сталися в одному з районних ТЦК Одеської області. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік за підсумками наради з Командуванням Сухопутних військ.

За його словами, під час перевірок правоохоронні органи та профільні відомства максимально ретельно вивчатимуть усі звернення громадян щодо можливих випадків незаконного утримання людей, застосування насильства та інших неправомірних дій з боку представників ТЦК.

Він наголосив, що будь-які прояви насильства, порушення прав людини чи приниження людської гідності стосовно громадян є абсолютно неприйнятними. Він підкреслив, що значна частина цих людей у майбутньому може поповнити лави Сил оборони України, тому ставлення до них має відповідати принципам законності та поваги до прав людини, особливо в умовах п’ятого року повномасштабної війни.

Заступник міністра зазначив, що останні скандали навколо діяльності ТЦК вкотре продемонстрували необхідність проведення масштабної реформи системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, над якою наразі працює Міністерство оборони.

За його словами, у перспективі функції ТЦК мають бути розподілені між різними державними установами. Такий підхід дозволить відмовитися від нинішньої системи, коли в одному органі зосереджені як функції військового обліку, так і мобілізаційні процедури.

Крім того, у Міноборони пропонують створити спеціальні хаби для громадян, які проходять мобілізаційні заходи. У таких центрах люди зможуть очікувати проходження військово-лікарської комісії, направлення до навчальних центрів або подальшого розподілу до військових підрозділів.

Як пояснив Банік, ці хаби мають бути максимально комфортними для громадян, відповідати сучасним стандартам сервісу та забезпечувати прозорість усіх процедур. Для цього планується запровадити цілодобову відеофіксацію, а також посилений контроль за взаємодією посадових осіб із громадянами на кожному етапі проходження мобілізаційних процедур.

У Міноборони розраховують, що службові перевірки допоможуть виявити та усунути можливі порушення в роботі територіальних центрів комплектування, а також стануть одним із кроків на шляху до реформування системи ТЦК та СП.

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