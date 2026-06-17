Кнопки «Мне есть 18 лет» уже недостаточно: Суд ЕС поддержал более жесткие правила доступа к сайтам для взрослых

Суд ЕС пришел к выводу, что простой отметки «18+» недостаточно для защиты детей от контента для взрослых.

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Суд Европейского Союза постановил, что Франция имеет право требовать от порносайтов эффективной проверки возраста пользователей, а также ограничивать распространение уведомлений об отдельных полицейских операциях через навигационные приложения. Однако перед применением таких мер к онлайн-сервисам, которые работают из других государств-членов ЕС, французские власти должны соблюдать общеевропейские процедуры согласования.

Что решил суд

Судьи пришли к выводу, что защита несовершеннолетних от порнографического контента и обеспечение общественной безопасности являются легитимными целями, которые соответствуют общественным интересам.

В частности, суд подтвердил, что требования по проверке возраста пользователей могут применяться к онлайн-сервисам даже тогда, когда они зарегистрированы в другой стране Евросоюза. Такие требования касаются способа работы сервиса и относятся к сфере регулирования, предусмотренной законодательством ЕС.

Дело инициировали операторы популярных порноресурсов WebGroup Czech Republic и NKL Associates, а также компания Coyote, которые оспорили попытки Франции применять свои правила к сервисам, расположенным за пределами страны.

Почему Франция усилила контроль

Французские законодатели уже много лет утверждают, что простая отметка «Мне есть 18 лет» не обеспечивает реальной защиты детей от доступа к контенту для взрослых.

По действующим правилам французский медиарегулятор ARCOM может требовать от сайтов внедрения более надежных механизмов подтверждения возраста, а также обращаться в суд для блокировки ресурсов, которые отказываются выполнять эти требования.

Брюссель должен быть вовлечен

Несмотря на поддержку целей Франции, суд подчеркнул: страна не может действовать самостоятельно в отношении сервисов, которые базируются в других государствах ЕС.

Перед тем как ограничивать деятельность такого сервиса, французские власти должны:

проконсультироваться со страной, где зарегистрирован поставщик услуг;

уведомить о своих намерениях European Commission;

действовать в соответствии с механизмами, предусмотренными законодательством ЕС для трансграничных цифровых сервисов.

Ограничения полицейских предупреждений также признали законными

Отдельно суд рассматривал спор относительно навигационных сервисов, которые предупреждают водителей о полицейских проверках на дорогах.

Французские власти считают, что такие уведомления могут мешать выявлению нетрезвых водителей, лиц под воздействием наркотиков или людей, которых разыскивают правоохранительные органы.

Суд согласился, что ограничение распространения информации об отдельных полицейских операциях может быть оправданным с точки зрения общественной безопасности. Однако и в этом случае Франция должна соблюдать общеевропейские процедуры.

Следующий спор может касаться соцсетей

Эксперты считают, что решение может повлиять на будущие дискуссии о проверке возраста в социальных сетях.

Сейчас несколько стран ЕС рассматривают возможность введения возрастных ограничений для доступа к соцсетям. В то же время юристы подчеркивают, что в отличие от порносайтов социальные сети могут выполнять общественно полезные функции для детей и подростков — обеспечивать доступ к информации и свободу выражения мнений.

Поэтому доказать необходимость жестких возрастных ограничений для соцсетей будет значительно сложнее.

Что дальше

Решение Суда ЕС не подлежит обжалованию. Теперь дела вернутся во французские суды для дальнейшего рассмотрения.

В то же время ключевой вывод уже определен: Франция может требовать проверку возраста на порносайтах и ограничивать отдельные полицейские уведомления в навигационных приложениях, но делать это без участия Брюсселя и соблюдения процедур Евросоюза не имеет права.

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