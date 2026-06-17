На Одесчине адвоката задержали за обещание повлиять на судебное решение через «связи» — ГБР

Адвокат осуществлял защиту обвиняемого по делу о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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ГБР сообщило о подозрении адвокату Совета адвокатов Одесской области, которого разоблачили на обещании повлиять на судебное решение относительно смягчения наказания клиенту.

По данным следствия, адвокат осуществлял защиту обвиняемого по делу о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. При этом он был назначен государством для предоставления бесплатной правовой помощи.

Однако, как утверждают правоохранители, он предложил клиенту за 3 тыс. долларов США «решить вопрос» относительно назначения условного наказания, ссылаясь на якобы связи с судьей. Кроме того, адвокат требовал дополнительную оплату за юридические услуги, которые уже финансировались за счет государства.

Правоохранители задержали его после получения части оговоренных средств.

Адвокату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Также решается вопрос о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности и лишении права на занятие адвокатской деятельностью.

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