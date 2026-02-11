Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несовершенство налоговой системы, экономический кризис и высокие затраты на администрирование налогов — вызов как для бизнеса, так и для бюджета Украины. Национальная налоговая система под давлением обстоятельств теряет прозрачность и нуждается в структурированной архитектуре. Как следствие — постоянные изменения и трансформации налогового законодательства, иногда довольно удачные, а иногда — проблемные как для налоговиков, так и для налогоплательщиков.

Очередная попытка изменить налоговую культуру — законопроект № 15009, инициированный Киевским городским советом. Зарегистрированный в парламенте проект предлагает введение экспериментального специального фискального режима «Свободная гривна». Новая налоговая модель имеет целью заменить традиционное администрирование автоматическим фискальным взносом с остатка на счетах. Инициатива обещает полное отсутствие отчетности и проверок, а также переход от налогообложения доходов к модели демереджа, то есть платы за удержание денег вне оборота.

Какие цели преследует новый законопроект? По утверждению авторов, проект позволит создать среду с максимально простой логикой ведения бизнеса — без риска проверок, прогнозируемой фискальной нагрузкой, стабильными и прогнозируемыми поступлениями в бюджет без повышения ставок и, что важно, автоматизированным администрированием и цифровым учетом. Кроме того, создаст возможность привлечения к фискальному участию самозанятых лиц и ранее находившихся вне системы неформальных микропредприятий.

Предполагается, что участники режима будут добровольно открывать специальные счета «Свободная гривна», с которых ежемесячно будет автоматически списываться (автоматизированный фискальный взнос) от 1% до 3% от остатка средств. Такое списание, по утверждению Киевсовета, не является штрафом или пеней, а используется как экономический инструмент, поощряющий использование средств, а не их пассивное хранение. Участник режима будет считаться выполнившим обязанности по уплате налога на прибыль, НДС, НДФЛ и военного сбора по операциям в рамках системы. Стать участником режима смогут юридические лица — резиденты и нерезиденты, ФЛП и физические лица, в том числе нерезиденты.

База налогообложения для фискального взноса — остаток на специальном счете по состоянию на конец отчетного месяца. В период действия пилотного проекта ставка будет определяться Кабмином, в дальнейшем планируется установить фиксированный процентный размер.

Важно, что при снятии наличных со спецсчета или переводе средств на обычные счета будет взиматься выходная плата как разовый фискальный платеж. Выходная плата, согласно проекту, имеет характер компенсационного фискального платежа, связанного с прекращением участия средств в специальном режиме, и не является налогом на доход, прибыль или операцию. То есть выходную плату можно рассматривать как механизм удержания капитала внутри пространства «Свободная гривна».

Выбор этого режима никак не будет ограничивать права предпринимателя на одновременное применение других специальных налоговых режимов, предусмотренных кодексом, в частности режима единого налога, а также участия в специальных правовых режимах, таких как индустриальные парки или Дія.City. Для избежания возможного двойного налогообложения или злоупотреблений со стороны налогоплательщика важно разграничить операции, осуществляемые в рамках правовых режимов.

Законопроектом даже предложено создать саморегулируемую организацию участников режима. СРО не будет осуществлять налоговый контроль или властные полномочия, а будет, среди прочего, готовить предложения по установлению или изменению ставок фискального взноса и выходной платы для последующего утверждения КМУ, а также проводить аналитическую, прогностическую, исследовательскую деятельность, связанную с эффективностью функционирования режима.

На сегодняшний день Научно-экспертное управление Аппарата ВРУ пока не обнародовало выводы по законопроекту №15009, так как он зарегистрирован недавно, но это не исключает дальнейшей критики и возражений в ходе рассмотрения.

Авторы проекта аргументируют необходимость изменений чрезмерным административным давлением, ведь бизнес тратит от 234 до 478 часов в год только на налоговое администрирование. Однако готова ли система к таким изменениям? Переход на демередж рискует спровоцировать стремительный вывод средств и снижение бюджетных поступлений, так как взнос зависит от остатка на счете, а не от дохода. Кроме того, авторы проекта отмечают, что взнос не является общеобязательным налогом в понимании Конституции, а формой добровольного исполнения обязанности, поэтому, соответственно, происхождение этого взноса может быть истолковано неоднозначно. В свою очередь, отсутствие проверок и отчетности создает риски отмывания средств и уклонения от налогообложения, а государство теряет инструменты мониторинга. Таким образом, инициатива создания нового налогового режима имеет как свои преимущества, так и недостатки, и для эффективного функционирования системы, наполнения бюджета, послабления для налогоплательщиков и избежания фискальных потерь необходима доработка проекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.