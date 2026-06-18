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В одесском театре обнаружили русскоязычные книги и вывески — нарушения повторились после штрафов на 17 тысяч гривен

07:18, 18 июня 2026
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В театре нашли русскоязычные книги, вывески и публикации в социальных сетях, несмотря на наложенные ранее штрафы.
В одесском театре обнаружили русскоязычные книги и вывески — нарушения повторились после штрафов на 17 тысяч гривен
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Представительница Уполномоченного по защите государственного языка сообщила о результатах выездной проверки одного из театров в Одессе. Во время контроля был зафиксирован ряд нарушений требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в частности относительно обслуживания посетителей, книгораспространения, ведения страниц в социальных сетях и размещения информации для общего ознакомления.

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По итогам проверки составлены четыре протокола об административных правонарушениях, а часть недостатков администрация учреждения устранила непосредственно во время проверки.

Основанием для проведения мероприятий государственного контроля стали три жалобы от разных заявителей, касавшиеся различных нарушений языкового законодательства.

Нарушения при обслуживании посетителей

По результатам проверки составлен протокол о нарушении требований статьи 30 Закона, регулирующей обслуживание потребителей.

К жалобе была приложена видеозапись, на которой работник театра предоставляет посетительнице информацию на русском языке.

В театре продавали книги на русском языке

Также во время проверки выявлено нарушение требований статьи 26 Закона, касающейся книгораспространения.

Как установили представители Уполномоченного, в театре реализовывались книги авторства актеров театра на негосударственном языке. В продаже имелось пять наименований книжных изданий на русском языке, тогда как книги на украинском языке отсутствовали.

Представители театра сообщили о намерении дополнить ассортимент украиноязычными изданиями.

В то же время часть пятая статьи 26 Закона предусматривает, что доля книжных изданий на государственном языке в общем количестве наименований книг, продаваемых в каждом книжном магазине или другом учреждении, осуществляющем книгораспространение, должна составлять не менее 50%.

Русскоязычные публикации и хештеги в соцсетях

Во время проверки также зафиксировано нарушение требований статьи 27 Закона относительно функционирования интернет-представительств.

На страницах театра в социальных сетях обнаружили русскоязычные публикации, хештеги и публикации с русскоязычным аудиосопровождением.

Это нарушение было зафиксировано повторно в течение года.

В то же время указывается, что на момент проверки русскоязычные публикации и хештеги уже были переведены.

В помещении театра нашли вывески на негосударственном языке

Еще один протокол составлен за нарушение требований статьи 28 Закона относительно информации для общего ознакомления.

В помещении театра были обнаружены три вывески на негосударственном языке. Это нарушение также было зафиксировано повторно в течение года.

Во время проверки русскоязычные вывески были демонтированы или заменены.

Ранее театр уже оштрафовали

В Секретариате Уполномоченного напомнили, что в марте 2026 года по результатам мероприятий государственного контроля за применением государственного языка на этот же театр уже были наложены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму 17 тысяч гривен.

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Одесса штраф / штрафы омбудсмен язык

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