Отмена бронирования и призыв в один день — смог ли военнообязанный избежать мобилизации через суд

Суд установил, что бронирование почтальона «Укрпочты» утратило силу, и сразу же состоялся законный призыв.

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Тернопольский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску военнообязанного к ТЦК, СП и ВЛК при ТЦК о признании действий противоправными и обязательстве совершить определенные действия.

Обстоятельства дела

Истец оспаривал процедуру своей мобилизации, утверждая, что она была проведена с нарушением пункта 1 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и пункта 2 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Он просил признать противоправным и отменить постановление военно-врачебной комиссии от 6 января 2026 года, оформленное справкой № 2026-0106-1955-5302-3, которой он был признан годным к военной службе, а также признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК № 85 от 6 января 2026 года в части призыва его на военную службу во время мобилизации.

В исковом заявлении истец указывал, что работает почтальоном в Акционерном обществе «Укрпочта» с января 2025 года и имеет отсрочку от мобилизации. В подтверждение он сослался на справку о трудоустройстве, электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+» и скриншот с информацией об отсрочке до 9 января 2026 года.

По утверждению истца, он прибыл в ТЦК для выяснения вопроса, касающегося уведомления о нарушении правил воинского учета. Вместо этого ему предложили пройти военно-медицинскую комиссию. Истец сообщил о наличии отсрочки, предоставил документы и отказался проходить осмотр без возможности собрать дополнительные медицинские документы. Несмотря на это, 6 января 2026 года военно-медицинская комиссия признала его годным, а на следующий день его направили в воинскую часть.

Однако представитель ТЦК в отзыве на иск указал, что истец находился в розыске за нарушение правил воинского учета (статья 210-1 КоАП), подлежал призыву и был направлен на медицинский осмотр. По результатам изучения медицинских записей в электронной системе здравоохранения он был признан годным к военной службе на основании статьи 64в графы II Перечня болезней. Поскольку отсрочка отсутствует, он был призван на военную службу приказом от 6 января 2026 года.

Суд истребовал доказательства относительно отсрочки от «Укрпочты» и ТЦК. «Укрпочта» не предоставила полный комплект документов. Из выписки из Реестра «Оберег», предоставленной ТЦК, установлено, что отсрочка истца была аннулирована 6 января 2026 года по заявлению руководителя организации. Письмом «Укрпочты» от 2 июня 2026 года подтверждено, что при перебронировании было выявлено, что истец находится в розыске, что сделало бронирование невозможным.

Что решил суд

Тернопольский окружной административный суд по делу № 500/483/26 отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что на момент призыва 6 января 2026 года у истца не было действующей брони, оформленной в порядке, установленном Порядком бронирования. Сведения об отсрочке в электронном военно-учетном документе не подтверждены надлежащими доказательствами на момент проведения мобилизационных мероприятий. Бронирование было аннулировано по заявлению руководителя организации, что подтверждено выпиской из Реестра «Оберег».

Что касается заключения военно-врачебной комиссии, суд отметил, что полномочия по оценке состояния здоровья и годности к военной службе принадлежат ВВК, а не суду. Суд проверяет лишь законность процедуры осмотра. В деле отсутствуют доказательства нарушения процедуры проведения медицинского осмотра. Истец не обжаловал постановление ВЛК в вышестоящую военно-медицинскую комиссию.

Что касается приказа о призыве, суд установил, что он принят правомерно, поскольку на момент издания приказа отсутствовали основания для отсрочки, а истец признан годным. Индивидуальный правовой акт о призыве утратил силу в связи с зачислением истца в воинскую часть.

Суд подчеркнул, что бронирование должно быть осуществлено в установленном законодательством порядке через портал «Дия» или соответствующие списки. Право на отсрочку не было надлежащим образом оформлено и подтверждено на момент призыва. Доводы истца о наличии бронирования суд отклонил как недоказанные.

Таким образом, суд признал действия ТЦК и ВЛК правомерными, а основания для признания их противоправными — отсутствующими. Решение может быть обжаловано в Восьмом апелляционном административном суде в течение тридцати дней.

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