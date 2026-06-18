Хто може оформити ID-паспорт дешевше або безкоштовно: які пільги діють у 2026 році

Хто може не платити за оформлення паспорта та в яких випадках компенсують до 50% вартості адміністративної послуги.

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Оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки не завжди потребує повної оплати адміністративного збору. Для окремих категорій громадян законодавством передбачені пільги, які дозволяють отримати документ безкоштовно або зі значною компенсацією витрат.

Зокрема, безкоштовно оформлюється перший паспорт після досягнення 14-річного віку, а люди, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, можуть бути повністю звільнені від сплати адміністративного збору. Крім того, місцеві громади мають право компенсувати частину витрат на оформлення або обмін документів за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Про чинні пільги під час оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки нагадала Державна міграційна служба.

Перший паспорт у 14 років оформлюється безкоштовно

Перший паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, який оформлюється після досягнення 14-річного віку, видається безкоштовно.

Для отримання першого документа громадяни не сплачують адміністративний збір та інші платежі, пов’язані з його оформленням.

Місцеві громади можуть компенсувати частину вартості оформлення документів

Для інших категорій громадян можливе часткове звільнення від сплати вартості адміністративного збору.

Законодавство дозволяє органам місцевого самоврядування компенсувати частину вартості адміністративної послуги та/або бланка документа за рахунок місцевих бюджетів.

Компенсація вартості оформлення або обміну документів, у тому числі замість втрачених чи викрадених, становить 50% вартості адміністративної послуги.

Хто може не сплачувати адміністративний збір за оформлення паспорта

Окрему пільгу передбачено для осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Адміністративний збір не справляється за оформлення паспорта громадянина України особі, яка перебувала в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, або особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи відповідно до Закону України.

Скористатися такою пільгою можна за умови подання заяви протягом одного року з дня звільнення та надання документа, який підтверджує відповідний факт.

Які документи можна оформити на пільгових умовах

Пільгові умови можуть застосовуватися під час оформлення або обміну документів, а також у випадках, коли документи були втрачені чи викрадені.

У Міграційній службі закликають громадян заздалегідь уточнювати наявність місцевих програм компенсації витрат, оскільки рішення про таку підтримку ухвалюють органи місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідних громад.

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