До 1 млн грн компенсації – уряд розширив фінансову підтримку постраждалих на об’єктах критичної інфраструктури від війни

В Україні збільшили розміри компенсацій та уточнили механізм доплат, а також розширили соціальні гарантії для ветеранів і працівників.

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Уряд удосконалив порядок виплати допомоги людям, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури внаслідок війни. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Розміри виплат визначені таким чином:

800 тис. грн — для осіб з інвалідністю I групи;

500 тис. грн — II групи;

200 тис. грн — III групи;

1 млн грн — у разі загибелі людини.

Також врегульовано механізм доплати у випадку зміни групи інвалідності, якщо людина вже отримувала відповідну допомогу раніше.

Окремо Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо додаткових соціальних гарантій для ветеранів війни та працівників, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни страховий стаж для розрахунку виплат враховуватиметься за 14 місяців замість 12.

Працівники, які постраждали через нещасний випадок на виробництві, зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності одразу після відкриття лікарняного, без очікування завершення розслідування. Перші 17 днів оплачує роботодавець. Якщо розслідування підтвердить страховий випадок, передбачено можливість доплати до 100% середньої заробітної плати.

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