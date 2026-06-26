Когда поздно обжаловать приказ ТЦК о мобилизации: Верховный Суд подтвердил применение месячного срока

Верховный Суд рассмотрел дело об обжаловании приказов ТЦК по мобилизации и подтвердил применение специального месячного срока обращения в суд.

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Верховный Суд в составе Касационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу по делу об обжаловании приказов территориального центра комплектования и военных частей о призыве гражданина на военную службу во время мобилизации, его зачислении в учебную военную часть, дальнейшем переводе и прохождении военной службы.

Суд проверил правильность выводов судов предыдущих инстанций, которые вернули иск в связи с пропуском установленного законом срока обращения в административный суд, и решил вопрос о том, какой именно срок подлежит применению к спорам об обжаловании решений, связанных с мобилизацией и прохождением военной службы.

Обстоятельства дела

Истец обратился в административный суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, а также к двум военным частям, считая незаконными решения и действия, которые привели к его мобилизации, направлению для прохождения военной службы, зачислению в списки личного состава военных частей и дальнейшему прохождению военной службы.

В иске он просил признать противоправным и отменить приказ начальника территориального центра комплектования о призыве на военную службу во время мобилизации в части его призыва и направления для прохождения службы в учебную военную часть.

Кроме того, истец просил отменить приказ командира учебной военной части о принятии его на военную службу по призыву во время мобилизации, назначении на должность курсанта учебного взвода, зачислении в списки личного состава и на все виды обеспечения.

Также он обжаловал приказ командира учебной военной части об его исключении из списков личного состава этой военной части и направлении в соответствии с распределением Генерального штаба в другую военную часть.

Отдельно были обжалованы приказы командира другой военной части о зачислении истца в резерв, постановке на все виды обеспечения, а также о дальнейшем исключении из состава резерва, назначении на военную должность оператора и включении в списки личного состава военной части.

Кроме отмены указанных приказов истец просил обязать командира военной части исключить его из списков личного состава.

Обосновывая исковые требования, истец указывал, что территориальный центр комплектования незаконно осуществил его мобилизацию, вследствие чего все последующие решения военных частей относительно его принятия на службу, перемещения и прохождения службы также являются незаконными, поскольку имеют производный характер от первичного решения о призыве во время мобилизации.

Суды установили, что гражданина было доставлено работниками полиции в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

После этого начальник территориального центра комплектования издал приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации и направлении в учебную военную часть.

Приказом командира учебной военной части истец был принят на военную службу по призыву во время мобилизации, назначен курсантом учебного подразделения, зачислен в списки личного состава и на все виды обеспечения.

В дальнейшем приказом другой военной части он был зачислен в резерв этой военной части и передан в распоряжение ее командира.

Не согласившись с такими решениями, истец обратился в административный суд с требованиями о признании соответствующих приказов противоправными и их отмене, считая мобилизацию незаконной.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Житомирский окружной административный суд определением от 10 января 2025 года, оставленным без изменений постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 17 марта 2025 года, признал неуважительными основания для восстановления срока обращения в суд и вернул исковое заявление.

Суды пришли к выводу, что спор связан с прохождением публичной службы, поскольку касается призыва на военную службу во время мобилизации. Поэтому к нему применяется специальный месячный срок обращения в административный суд, предусмотренный частью пятой статьи 122 КАС Украины.

Суды указали, что течение этого срока началось 16 августа 2024 года — с дня издания приказа о призыве на военную службу во время мобилизации, который истец определил основным предметом обжалования. Иск был подан лишь 19 ноября 2024 года, то есть после истечения установленного законом срока.

Обосновывая ходатайство о его восстановлении, представитель истца утверждал, что к спору должен применяться общий шестимесячный срок, а также ссылался на прохождение истцом военной службы, что якобы усложнило своевременное обращение в суд.

Суды отклонили эти доводы, указав, что военная служба является видом публичной службы, а истец с момента призыва знал обо всех обжалуемых приказах. Кроме того, само по себе прохождение военной службы не подтверждает наличия объективных и непреодолимых препятствий для своевременного обращения в суд.

С учетом пропуска месячного срока без уважительных причин суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, вернул исковое заявление в соответствии со статьями 123 и 169 КАС Украины.

Правовые выводы КАС ВС

Пересматривая дело № 240/23206/24, Верховный Суд отметил, что предметом кассационного пересмотра является правильность применения судами предыдущих инстанций норм процессуального права при решении вопроса о соблюдении срока обращения в административный суд.

Суд подчеркнул, что КАС Украины устанавливает общий шестимесячный срок обращения в административный суд, однако для споров относительно принятия граждан на публичную службу, ее прохождения или увольнения с нее предусмотрен специальный месячный срок. Поскольку военная служба является разновидностью публичной службы, спор об обжаловании приказа о призыве во время мобилизации и производных приказов о прохождении военной службы подпадает именно под действие части пятой статьи 122 КАС Украины.

Верховный Суд согласился с выводом предыдущих инстанций, что течение этого срока началось с момента, когда истец узнал о принятии обжалуемых приказов. Истец был призван на военную службу, зачислен в списки личного состава военных частей, принял военную присягу и был переведен в другую военную часть, а потому объективно знал о решениях, которые впоследствии обжаловал в суде.

Коллегия судей подчеркнула, что начало течения процессуального срока связывается не только с фактической осведомленностью лица о нарушении его прав, но и с моментом, когда оно должно было узнать о таком нарушении. Процессуальные сроки обеспечивают юридическую определенность в публично-правовых отношениях, а их несоблюдение влечет процессуальные последствия, определенные законом.

Верховный Суд согласился с выводом об отсутствии уважительных причин пропуска срока обращения в суд. Суд отметил, что таковыми могут быть только объективные и непреодолимые обстоятельства, которые реально делали невозможным своевременное обращение в суд и подтверждены надлежащими доказательствами. Сам факт прохождения военной службы после мобилизации не является достаточным основанием для восстановления срока. Кроме того, интересы истца представлял адвокат, договор с которым был заключен еще до издания приказа о мобилизации, что свидетельствует о возможности своевременной реализации права на судебную защиту.

Также Суд отклонил ссылки касатора на правовые выводы Верховного Суда по другому делу, поскольку ее фактические обстоятельства не были подобными спорным правоотношениям. В то же время Суд напомнил собственную правовую позицию, согласно которой право на отсрочку от призыва должно быть реализовано военнообязанным до приобретения статуса военнослужащего.

Отдельно Верховный Суд отметил, что установление процессуальных сроков не ограничивает право лица на доступ к правосудию, а направлено на обеспечение юридической определенности в публично-правовых отношениях, что соответствует практике Конституционного Суда Украины и Европейского суда по правам человека.

С учетом изложенного Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы процессуального права, обоснованно отказали в восстановлении срока обращения в суд и правомерно вернули исковое заявление. Кассационную жалобу оставлено без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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