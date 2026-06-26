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После ночных обстрелов — дистанционная работа и 10 дней отпуска: трудовые правила предлагают переписать

12:06, 26 июня 2026
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Можно ли будет не ехать в офис после ночной атаки: в Украине предлагают предоставить работникам больше гарантий.
После ночных обстрелов — дистанционная работа и 10 дней отпуска: трудовые правила предлагают переписать
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В Украине предлагают изменить трудовое законодательство на период действия военного положения. Инициатива предусматривает введение дополнительных гарантий для работников, которые ежедневно трудятся в условиях воздушных тревог, ракетных и дроновых атак, постоянного стресса и недосыпания.

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Среди предложенных изменений — приоритет дистанционной работы, право на гибкое начало рабочего дня после ночных обстрелов, дополнительный оплачиваемый отпуск и обязанность работодателей обеспечивать работников безопасными укрытиями.

Почему предлагают изменить трудовое законодательство

Украинцы уже более четырех лет живут в условиях полномасштабной войны. Миллионы граждан каждую ночь просыпаются из-за воздушных тревог и ракетных обстрелов, проводят время в укрытиях, недосыпают и находятся в состоянии постоянной психологической нагрузки, но уже утром вынуждены отправляться на работу.

Подчеркивается, что такие условия негативно влияют на физическое и психическое здоровье работников, повышают риск дорожно-транспортных происшествий, профессионального выгорания, снижают производительность труда и создают дополнительные угрозы для жизни.

В петиции также отмечается, что сегодня многие профессии позволяют выполнять должностные обязанности дистанционно без потери эффективности. В то же время значительное количество работодателей по-прежнему требует обязательного присутствия работников в офисе даже тогда, когда производственной необходимости в этом нет.

Какие изменения предлагают ввести

В Кабинет Министров обратились с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Украины и ввести дополнительные гарантии для работников на период действия военного положения.

В частности, предлагается:

  • закрепить приоритет дистанционной работы, если должностные обязанности могут выполняться удаленно без ущерба для деятельности предприятия, а личное присутствие должно требоваться только в случаях, когда оно объективно необходимо;
  • предоставить работникам право на временную дистанционную работу после массированных ракетных или дроновых атак, продолжительных ночных воздушных тревог либо других событий, которые существенно повлияли на безопасность и возможность полноценного отдыха;
  • ввести дополнительный оплачиваемый отпуск во время действия военного положения, например до 10 календарных дней в год, как меру поддержки психического и физического здоровья населения;
  • обязать работодателей обеспечивать работников укрытиями, соответствующими установленным требованиям, либо заключать договоры об использовании ближайших пригодных укрытий с гарантированным доступом работников во время воздушной тревоги;
  • предоставить работникам право на гибкое начало рабочего дня после продолжительных ночных воздушных тревог или массированных атак, если это не препятствует выполнению должностных обязанностей;
  • ввести государственные стимулы для работодателей, которые активно внедряют дистанционный формат работы, создают безопасные условия труда и поддерживают работников во время действия военного положения.

Каких результатов ожидают от нововведений

В петиции отмечается, что реализация предложенных изменений должна способствовать:

  • сохранению жизни и здоровья работников;
  • снижению уровня стресса и профессионального выгорания;
  • повышению производительности труда;
  • сокращению количества поездок в периоды повышенной опасности;
  • формированию современной и гуманной государственной политики поддержки населения в условиях войны.

Автор также подчеркивает, что поддержка украинцев во время войны является не только вопросом социальной защиты, но и инвестицией в устойчивость государства, экономики и человеческого потенциала. По его мнению, работники, которые чувствуют себя защищенными, могут эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности, поддерживать свои семьи и вносить вклад в развитие страны даже в самые сложные времена.

К кому обратились авторы петиции

В обращении содержится просьба к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде поддержать предложенные инициативы и начать подготовку соответствующих законодательных изменений.

Электронная петиция №41/010193-26эп зарегистрирована 26 июня 2026 года. До завершения сбора подписей остается 92 дня.

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