После ночных обстрелов — дистанционная работа и 10 дней отпуска: трудовые правила предлагают переписать
В Украине предлагают изменить трудовое законодательство на период действия военного положения. Инициатива предусматривает введение дополнительных гарантий для работников, которые ежедневно трудятся в условиях воздушных тревог, ракетных и дроновых атак, постоянного стресса и недосыпания.
Среди предложенных изменений — приоритет дистанционной работы, право на гибкое начало рабочего дня после ночных обстрелов, дополнительный оплачиваемый отпуск и обязанность работодателей обеспечивать работников безопасными укрытиями.
Почему предлагают изменить трудовое законодательство
Украинцы уже более четырех лет живут в условиях полномасштабной войны. Миллионы граждан каждую ночь просыпаются из-за воздушных тревог и ракетных обстрелов, проводят время в укрытиях, недосыпают и находятся в состоянии постоянной психологической нагрузки, но уже утром вынуждены отправляться на работу.
Подчеркивается, что такие условия негативно влияют на физическое и психическое здоровье работников, повышают риск дорожно-транспортных происшествий, профессионального выгорания, снижают производительность труда и создают дополнительные угрозы для жизни.
В петиции также отмечается, что сегодня многие профессии позволяют выполнять должностные обязанности дистанционно без потери эффективности. В то же время значительное количество работодателей по-прежнему требует обязательного присутствия работников в офисе даже тогда, когда производственной необходимости в этом нет.
Какие изменения предлагают ввести
В Кабинет Министров обратились с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Украины и ввести дополнительные гарантии для работников на период действия военного положения.
В частности, предлагается:
- закрепить приоритет дистанционной работы, если должностные обязанности могут выполняться удаленно без ущерба для деятельности предприятия, а личное присутствие должно требоваться только в случаях, когда оно объективно необходимо;
- предоставить работникам право на временную дистанционную работу после массированных ракетных или дроновых атак, продолжительных ночных воздушных тревог либо других событий, которые существенно повлияли на безопасность и возможность полноценного отдыха;
- ввести дополнительный оплачиваемый отпуск во время действия военного положения, например до 10 календарных дней в год, как меру поддержки психического и физического здоровья населения;
- обязать работодателей обеспечивать работников укрытиями, соответствующими установленным требованиям, либо заключать договоры об использовании ближайших пригодных укрытий с гарантированным доступом работников во время воздушной тревоги;
- предоставить работникам право на гибкое начало рабочего дня после продолжительных ночных воздушных тревог или массированных атак, если это не препятствует выполнению должностных обязанностей;
- ввести государственные стимулы для работодателей, которые активно внедряют дистанционный формат работы, создают безопасные условия труда и поддерживают работников во время действия военного положения.
Каких результатов ожидают от нововведений
В петиции отмечается, что реализация предложенных изменений должна способствовать:
- сохранению жизни и здоровья работников;
- снижению уровня стресса и профессионального выгорания;
- повышению производительности труда;
- сокращению количества поездок в периоды повышенной опасности;
- формированию современной и гуманной государственной политики поддержки населения в условиях войны.
Автор также подчеркивает, что поддержка украинцев во время войны является не только вопросом социальной защиты, но и инвестицией в устойчивость государства, экономики и человеческого потенциала. По его мнению, работники, которые чувствуют себя защищенными, могут эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности, поддерживать свои семьи и вносить вклад в развитие страны даже в самые сложные времена.
К кому обратились авторы петиции
В обращении содержится просьба к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде поддержать предложенные инициативы и начать подготовку соответствующих законодательных изменений.
Электронная петиция №41/010193-26эп зарегистрирована 26 июня 2026 года. До завершения сбора подписей остается 92 дня.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.