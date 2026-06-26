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После критики власти отказались расширять доступ к конфиденциальной медицинской информации

18:19, 26 июня 2026
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Польша отменила норму, которая открывала доступ к персональным данным пациентов с онкологическими заболеваниями.
После критики власти отказались расширять доступ к конфиденциальной медицинской информации
Фото: shutterstock
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Сенат Польши поддержал изменения в закон о Национальной онкологической сети, направленные на улучшение организации онкологической помощи.

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При этом из законопроекта исключили норму, которая могла расширить круг лиц, имеющих доступ к персональным и медицинским данным пациентов с онкологическими заболеваниями, после критики со стороны органов, отвечающих за цифровую политику и законодательство.

Закон предусматривает ряд организационных изменений, которые должны улучшить координацию диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также планируется сократить административную нагрузку на медицинские учреждения, входящие в Национальную онкологическую сеть, в частности в части анализа и мониторинга отчетности других онкологических центров.

Кроме того, документ открывает возможность полноценного внедрения электронной карты диагностики и лечения онкологических заболеваний (DILO). Это позволит автоматизировать оформление документации и внесение необходимых данных.

Почему возник спор

Первоначальная редакция законопроекта также предусматривала изменения в закон о системе информации в здравоохранении. Она позволяла предоставлять доступ к персональным и медицинским данным пациентов не только медицинским работникам, но и «другим лицам», выполняющим вспомогательные функции при оказании медицинских услуг в рамках онкологической помощи или сотрудничества в Национальной онкологической сети.

Такие работники могли бы получать доступ к информации на основании соответствующего уполномочия для координации лечения или расчетов за медицинские услуги.

Именно формулировка «другие лица» вызвала замечания во время согласования законопроекта.

Данные онкопациентов относятся к особо чувствительным

Министерство цифровизации Польши подчеркнуло, что данные, обрабатываемые в рамках Национальной онкологической сети, в частности информация, содержащаяся в карте DILO и плане лечения, являются особо чувствительными персональными данными в соответствии со статьей 9 Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR).

Такие данные в целом запрещено обрабатывать, за исключением четко определенных законом случаев. Например, когда это необходимо для медицинской диагностики, лечения, оказания медицинской помощи или управления системой здравоохранения в соответствии с законодательством ЕС или государства-члена.

В министерстве обратили внимание, что понятие «другие лица» не дает ответа на вопрос, относятся ли эти работники к категориям, на которые распространяется обязанность соблюдать профессиональную медицинскую тайну, таким как врачи или медицинские сестры. Фактически единственным основанием для доступа должно было быть уполномочие от администратора персональных данных.

Аналогичные замечания высказал и Правительственный центр законодательства Польши, отметив, что предложенная норма открывала доступ к конфиденциальной медицинской информации слишком широкому кругу лиц, что могло создать риск для защиты персональных данных пациентов.

Спорную норму исключили

После рассмотрения замечаний Министерство здравоохранения Польши сообщило, что отказалось от предложенных изменений. В новой редакции законопроекта положение о расширении круга лиц, имеющих доступ к персональным и медицинским данным онкологических пациентов, было полностью исключено.

Таким образом, одобренный Сенатом закон не содержит нормы, которая позволяла бы предоставлять доступ к чувствительной медицинской информации работникам, не связанным непосредственно с оказанием медицинской помощи.

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Польша законопроект больница

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