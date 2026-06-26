В форму полицейских добавляют жетон с индивидуальным номером и группой крови

У полицейских появится новый идентификационный жетон.

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Кабинет Министров утвердил изменения в описание и образцы предметов форменной одежды полицейских, которыми вводится новый идентификационный жетон.

Соответствующее постановление № 785 принято 17 июня 2026 года.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что новый элемент форменной одежды полицейских — идентификационный жетон — будет использоваться при выполнении задач в районах боевых действий и в прифронтовых громадах. На жетоне будут указываться индивидуальный номер полицейского, группа крови и резус-фактор. Это, прежде всего, позволит оперативнее оказывать медицинскую помощь в случае ранений.

Как выглядит жетон

Согласно изменениям, к форме полицейских добавляется идентификационный жетон в виде прямоугольника из пищевой нержавеющей стали размером 45×26 мм и толщиной 1 мм с закругленными углами.

На лицевой стороне жетона будут размещены надписи «Украина» и «Национальная полиция», индивидуальный номер полицейского, а также данные о группе крови и резус-факторе. Аналогичная информация будет дублироваться и на обратной стороне изделия.

Посередине жетона предусмотрена перфорационная линия, по которой он может быть разделен при необходимости. Также жетон будет иметь отверстие диаметром 3 мм для ношения на шнурке или цепочке на шее.

После увольнения полицейского жетон будет храниться в его архивном личном деле.

Отдельно определены технические параметры нанесения информации:

ширина обводки шрифта — 0,4 миллиметра;

глубина обводки шрифта — до 0,2 миллиметра;

высота шрифта — 2,2 миллиметра;

глубина перфорационной линии — 0,3 миллиметра.

В МВД отмечают, что жетон будет обеспечивать дополнительный способ идентификации личности полицейского в случае попадания в плен или гибели.

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