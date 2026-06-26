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Категории В недостаточно: что нужно для законного управления квадроциклами

15:22, 26 июня 2026
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Наличие категории В не позволяет управлять квадроциклами, ведь для таких транспортных средств законодательство предусматривает отдельную категорию В1.
Категории В недостаточно: что нужно для законного управления квадроциклами
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Граждане, которые уже имеют водительское удостоверение категории В, часто считают, что могут без дополнительных разрешений управлять любыми легкими четырехколесными транспортными средствами. Однако это не так. Если водитель планирует сесть за руль транспортного средства, относящегося к категории В1, ему необходимо отдельно открыть эту категорию.

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Категория В1 дает право управлять квадроциклами, трициклами и другими трех- и четырехколесными транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 килограммов.

В то же время водительское удостоверение категории В само по себе не дает права управлять транспортными средствами, относящимися к категории В1.

Как получить категорию В1

Категория В1 оформляется отдельно от других категорий водительского удостоверения, поэтому получить ее могут как лица, впервые обучающиеся управлению транспортными средствами, так и водители, у которых уже открыты другие категории.

Для тех, кто еще не имеет водительского удостоверения, процедура предусматривает прохождение обучения в аккредитованном учреждении по подготовке водителей, сдачу теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД, после чего выдается водительское удостоверение с открытой категорией В1.

В то же время водителям, у которых уже открыты категории В, С или С1, повторно сдавать теоретический экзамен не требуется. Для открытия категории В1 им достаточно пройти 20-часовой курс практического управления транспортными средствами этой категории в аккредитованном учебном заведении и успешно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

С какого возраста можно получить категорию В1

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 340, получить право на управление транспортными средствами категории В1 могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста.

Таким образом, законно управлять квадроциклами, трициклами и другими транспортными средствами этой категории имеют право только совершеннолетние водители, открывшие категорию В1 в своем водительском удостоверении.

Исключение для водительских удостоверений старого образца

В то же время для водителей, получивших водительское удостоверение старого образца до введения современной категоризации транспортных средств (до ноября 2008 года), действует особый порядок.

При обмене такого удостоверения на документ нового образца категория В1 открывается автоматически вместе с категорией В без необходимости проходить дополнительное обучение или сдавать экзамены.

Именно поэтому водителям, имеющим водительское удостоверение старого образца, стоит внимательно проверить перечень открытых категорий после его обмена.

Перед приобретением квадроцикла или трицикла рекомендуем убедиться, что в вашем водительском удостоверении открыта категория В1.

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ПДД Украина водительские права сервисный центр МВД

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