Можно ли назначать испытания работникам во время военного положения — объяснение Гоструда

20:42, 20 марта 2026
Во время военного положения работодатели могут устанавливать испытательный срок для разных категорий работников, заключать срочные договоры и учитывать отдельные правила для критически важных предприятий в соответствии с действующим законодательством.
Можно ли назначать испытания работникам во время военного положения — объяснение Гоструда
В период военного положения трудовые отношения претерпели определённые изменения, однако вопрос установления испытательного срока для работников остаётся актуальным для работодателей. Важно учитывать действующие нормы законодательства.

В Управлении инспекционной деятельности в Харьковской области разъяснили, правомерно ли устанавливать испытание работнику во время войны.

Испытательный срок — для всех

Согласно ст. 2 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», условие об испытании может устанавливаться для любой категории работников (даже для тех, для кого ранее это было запрещено КЗоТ).

Срочные договоры для быстрого привлечения

Чтобы устранить кадровый дефицит (из-за эвакуации, отпусков или простоя основных работников), работодатели могут заключать с новыми сотрудниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или для замещения временно отсутствующего персонала.

Особенности для критически важных предприятий

Для предприятий, обеспечивающих потребности ЗСУ или функционирование экономики в особый период (ОПК):

Срок испытания для военнообязанных не может превышать 45 календарных дней.

Разрешено принимать на работу работников, которые ещё не обновили данные, не состоят на учёте или имеют ненадлежащие военно-учётные документы — на период прохождения испытательного срока. Это не считается нарушением со стороны должностных лиц предприятия.

Все условия испытания должны быть зафиксированы в приказе о приёме на работу и трудовом договоре.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокатов ждут изменения — в Минюсте начали работу над новыми законами

В Минюсте состоялось первое заседание Рабочей группы по реформированию адвокатуры, которая будет готовить изменения в законодательство об адвокатуре.

Процессуальные пробелы в новой процедуре взысканий для КСУ рискуют превратить реформу в инструмент давления

В рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права Украина реформирует систему дисциплинарной ответственности судей КСУ: ключевые положения законопроекта и замечания парламентской исследовательской группы.

ФОП будут автоматически регистрировать плательщиками НДС, а онлайн-доход ограничат 2 тысячами евро — Минфин

Минфин опубликовал новые налоговые инициативы: «Судебно-юридическая газета» разобралась, что предлагают ввести для бизнеса и граждан.

МКАС без статуса юрлица: Комитет пересмотрел правки к закону о международном арбитраже

Несмотря на отказ от предоставления МКАС статуса юридического лица, законопроект расширяет возможности для рынков капитала и защиты инвестиций.

Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

