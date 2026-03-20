Чи можна призначати випробування працівникам під час воєнного стану — пояснення Держпраці

Під час воєнного стану трудові відносини зазнали певних змін, однак питання встановлення випробувального терміну для працівників залишається актуальним для роботодавців. Важливо враховувати чинні норми законодавства

В Управлінні інспекційної діяльності у Харківській області пояснили, чи правомірно встановлювати випробування працівнику під час війни.

Випробувальний термін – для всіх

Згідно зі ст. 2 ЗУ від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», умова про випробування може встановлюватися для будь-якої категорії працівників (навіть для тих, кому раніше це було заборонено КЗпП).

Строкові договори для швидкого залучення

Щоб усунути кадровий дефіцит (через евакуацію, відпустки або простій основних працівників), роботодавці можуть укладати з новими співробітниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або для заміщення тимчасово відсутнього персоналу.

Особливості для критично важливих підприємств

Для підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ або функціонування економіки в особливий період (ОПК):

Строк випробування для військовозобов'язаних не може перевищувати 45 календарних днів.

Дозволено наймати працівників, які ще не оновили дані, не стоять на обліку або мають неналежні військово-облікові документи – на період проходження випробувального терміну. Це не вважається порушенням з боку посадових осіб підприємства.

Всі умови щодо випробування мають бути зафіксовані у наказі про прийняття на роботу та трудовому договорі.

