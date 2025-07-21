СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски у детективов НАБУ

В НАБУ подтвердили, что происходят следственные действия.

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СБУ и Офис Гнерального прокурора утром 21 июля пришли со следственными действиями в отдельные детективы Национального антикорбюро в разных регионах Украины. Об этом сообщает НАБУ.

"21 июля у сотрудников НАБУ без определений суда происходят следственные действия, которые производят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — впоследствии", - рассказали в НАБУ.

По данным издания УП, некоторым детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и другое.

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