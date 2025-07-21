Россия снова била по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам Киева — начальник КГВА Ткаченко уточнил последствия удара, фото

Больше всего ударов пришлось на Дарницкий район.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил последствия комбинированного массированного удара по Киеву в ночь на 21 июля.

Он отметил, что Россия в очередной раз нанесла удар по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы.

Пострадали 6 районов Киева. Больше всего ударов пришлось на Дарницкий район, там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые постройки.

Также в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изуродованы квартиры. Поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская».

В Соломенском районе частично разрушено административное здание, загорелись склады.

Также зафиксированы незначительные повреждения в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах в основном из-за падения обломков.

"К сожалению, один человек погиб. Еще семь получили ранения. Среди пострадавших ребенок с политравмой", - сообщил Тимур Ткаченко.

Напомним, что Киев пережил массированный обстрел - погиб человек, город в дыму.

Из-за массированной вражеской атаки временно изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта и закрывалась станция метро "Лукьяновская".

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