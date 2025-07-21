Руководителя Госгеокадастра одной из западных областей подозревают в злоупотреблении служебным положением более чем на 2 млн гривен

В ГБР уточнили, что чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением во время раздачи земли более чем на 2 млн гривен.

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отрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику ГУ Госгеокадастра в Черновицкой области, занимающему аналогичную должность в другой западной области.

Как отметили в Бюро, он подозревается в злоупотреблении служебным положением во время раздачи земли более чем на 2 млн гривен.

Выяснено, что в 2020-2021 годах, будучи в должности в Черновцах, чиновник подписал ряд приказов о незаконной передаче в частную собственность земельных участков общей площадью более 1,4 га.

В Черновцах и селе Здобрув, что на территории Заставновского района, были обнаружены земельные участки, которые официально передавались для личного крестьянского хозяйства. Однако фактически эти земли находились в собственности территориальных общин, поэтому не могли быть распределены без их согласия.

Оформление правоустанавливающих документов проходило в очень сжатые сроки. Все этапы этого процесса находились под личным контролем должностного лица, который давал распоряжение ускорить рассмотрение поступающих заявлений от отдельных заинтересованных лиц.

"ГБР также проверяет возможную коррупционную составляющую - следствие изучает мотивы таких решений и устанавливает всех, кто, возможно, был причастен к сделке", - сообщили в Бюро.

Чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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