Правительство уволило двух заместителей министра юстиции и одного заместителя министра энергетики

Кабинет Министров провел заседание 21 июля в новом составе, в ходе которого был принят ряд кадровых решений.
Уволили:
- Юрия Шейко с должности первого заместителя Министра энергетики Украины;
- Николая Кучерявенко с должности первого заместителя Министра юстиции Украины;
- Светлану Терещенко с должности заместителя Министра юстиции Украины;
– Константина Марьевича с должности первого заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров.
Также было назначено:
- Константина Марьевича Государственным секретарем Кабинета Министров Украины;
– Александра Ярему первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
Еще правительство определило Тараса Мельничука постоянным представителем Кабинета Министров в Верховной Раде.
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