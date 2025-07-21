Правительство уволило двух заместителей министра юстиции и одного заместителя министра энергетики

Николая Кучерявенко уволили с должности первого заместителя министра юстиции.

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Кабинет Министров провел заседание 21 июля в новом составе, в ходе которого был принят ряд кадровых решений.

Уволили:

- Юрия Шейко с должности первого заместителя Министра энергетики Украины;

- Николая Кучерявенко с должности первого заместителя Министра юстиции Украины;

- Светлану Терещенко с должности заместителя Министра юстиции Украины;

– Константина Марьевича с должности первого заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров.

Также было назначено:

- Константина Марьевича Государственным секретарем Кабинета Министров Украины;

– Александра Ярему первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

Еще правительство определило Тараса Мельничука постоянным представителем Кабинета Министров в Верховной Раде.

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