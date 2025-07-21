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Высокопоставленному чиновнику НАБУ Магамедрасулову готовят сообщение о подозрении в пособничестве РФ — Офис Генпрокурора

09:57, 21 июля 2025
Как отметили в Офисе Генпрокурора, Руслан Магамедрасулов должен был отвечать за работу на прифронтовых территориях, но отдыхал на Канарах.
Высокопоставленному чиновнику НАБУ Магамедрасулову готовят сообщение о подозрении в пособничестве РФ — Офис Генпрокурора
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Офис Генерального прокурора совместно с Службой безопасности Украины задержали Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро. В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору, сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах, базируясь в городе Днепр. В то же время он поддерживал связи с представителями Российской Федерации, в частности с экономическим сектором, и договаривался с ними о коммерческих поставках технической конопли.

По данным правоохранителей, он выступал посредником в продаже партий технической конопли в Дагестан. Выращиванием этой продукции без необходимых разрешений занимался его отец — предприниматель Сентябрь Магамедрасулов. Таким образом, по информации ОГП, он помогал своему отцу вести незаконную торговлю с государством-агрессором, нанося ущерб национальным интересам Украины.

Во время следствия также было установлено, что подозреваемый имел связи с Фёдором Христенко — народным депутатом от запрещённой партии ОПЗЖ, который в настоящее время скрывается за границей и сотрудничает со спецслужбами РФ.

Следствие проверяет возможные контакты Магамедрасулова с представителями российских спецслужб, а также возможную передачу им секретной информации, включая данные о расследованиях.

В ходе документирования его деятельности выяснилось, что вместо выполнения своих обязанностей в Днепре чиновник большую часть времени проводил в Киеве, а недавно отдыхал на Канарских островах, в частности на Тенерифе.

Расследование продолжается.

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