Правительство переименовало Минсоцполитики и присоединило к нему Министерство нацединства

Кабмин реорганизовал Министерство национального единства путем его присоединения к обновленному министерству.

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Кабинет Министров принял решение о переименовании Министерства социальной политики Украины в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Одновременно с этим правительство реорганизовало Министерство национального единства путем его присоединения к обновленному министерству.

До завершения мероприятий по объединению, Министерство нацединства продолжит выполнять свои функции в определенных сферах. После реорганизации все его полномочия и имущество перейдут к Министерству социальной политики, семьи и единства, которое станет правопреемником.

Также правительство утвердило новое Положение о Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины и признало утратившим силу прежнее положение от 2015 года.

Обновленному министерству переданы бюджетные назначения Миннацединства на 2025 год. В частности:

«Руководство и управление по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» в сумме 83 млн гривен.

24,7 тыс. гривен по общему фонду государственного бюджета (расходы потребления) на «Руководство и управление в сфере социальной политики»;

«Обеспечение информационного суверенитета Украины на временно оккупированной территории, а также прилегающих к ней территориях, информирование населения об опасности взрывоопасных предметов» в сумме 56 млн 421,9 тыс. гривен по общему фонду государственного бюджета (расходы потребления) на новую бюджетную программу;

«Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину» в сумме 150 млн 28,7 тыс. гривен по общему фонду государственного бюджета, из них расходы потребления — 142 млн 688,7 тыс. гривен, расходы развития — 7 млн 340 тыс. гривен на новую бюджетную программу.

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