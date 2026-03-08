  1. В Украине

Зеленский заявил, что украинские эксперты едут на Ближний Восток сразу со способностями помочь

17:13, 8 марта 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно дождаться первых результатов встреч.
Фото: bukvy.org
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские эксперты едут на Ближний Восток сразу со способностями помочь.

Глава государства отметил, что Украина получила определенные сигналы относительно того, как помочь гражданским на Ближнем Востоке и как помочь американским военным, дислоцированным в некоторых странах.

«Мы ответили: “Отправим экспертов и предоставим все необходимое для их защиты”. Многое в этом диалоге обсуждается. Если мы говорим об увеличении средств, то мы очень хотели бы, чтобы это была возможность для обеих сторон. Мы говорим об этом треке», — сказал он.

Президент подчеркнул, что пока рано говорить о деталях.

«На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут — потому что они едут сразу со способностями помочь, — будем двигаться дальше. Нужно дождаться первых результатов встреч», — сказал он.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

Владимир Зеленский

