Убийство подростка на фуникулере в Киеве — суд назначил Косову пожизненное заключение

15:34, 22 сентября 2025
Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение Артему Косову за убийство парня на фуникулере.
Шевченковский районный суд Киева назначил пожизненное заключение Артему Косову, который убил 16-летнего подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера,

Прокуроры просили присудить Косово пожизненное лишение свободы. Защита Косова просил переквалифицировать статью обвинения по «умышленному убийству» (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на «убийство по неосторожности» (ст. 119 УКУ), заявляя о недоказанности умысла.

Обвиняемый Артем Косов в последнем слове признал вину и покаялся, но сказал, что не хотел убивать юношу и не имел такого намерения, передает Суспильне. 

В Офисе Генпрокурора добавили, что апелляционная жалоба может быть подана в установленный законодательством срок.

Генеральный прокурор подчеркнул, что собрано достаточно доказательств, по убеждению стороны обвинения, четко показывающих — Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, по хулиганским мотивам, убил Максима Матерухина.

Напомним, 7 апреля 2024 Максим Матерухин погиб на станции фуникулера. По словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул подростка. Он упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Юноша стек кровью за несколько минут еще до приезда скорой.

Подозрение в убийстве получил работник Управления государственной охраны Украины Артем Косов. ГБР начало уголовное производство.

В Управлении госохраны отмечали, что Косово отстранено от исполнения служебных обязанностей и взят под стражу.

В мае прошлого года сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту убийства подростка на фуникулере.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что раскаяние обвиняемого Косова не повлияло на его позицию по наказанию. Прокуроры требовали пожизненного заключения Артема Косова.

