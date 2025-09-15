Практика судов
Убийство 16-летнего на киевском фуникулере – прокуроры требуют пожизненного заключения для подозреваемого

17:30, 15 сентября 2025
Свидетели и экспертиза подтвердили умышленный характер действий экс-сотрудника УДО Артема Косова.
Убийство 16-летнего на киевском фуникулере – прокуроры требуют пожизненного заключения для подозреваемого
В судебном процессе по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина на киевском фуникулере сторона обвинения настаивает на пожизненном заключении для Артема Косова, бывшего сотрудника Управления государственной охраны (УГО). Показания очевидцев и результаты экспертиз опровергают версию обвиняемого о случайном падении жертвы, подтверждая умышленный характер его действий. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

На очередном заседании суд повторно заслушал двух свидетелей из-за технических проблем с аудиозаписью предыдущих материалов. По словам свидетелей, Косов действовал целенаправленно, а его угрозы, сказанные Максиму еще во время движения фуникулера — «Ты отсюда не выйдешь», — стали трагическим предвестником событий.

Комплексная судебно-медицинская, медико-криминалистическая и трассологическая экспертиза также подтвердила умышленность действий Косова. Специалисты установили, что телесные повреждения, полученные Максимом, были результатом умышленных действий обвиняемого. Версия Косова о том, что смерть подростка произошла в результате случайного падения, была категорически отвергнута экспертами.

Сейчас судебный процесс перешел в завершающую стадию — прения. Во время своего выступления сторона обвинения подробно проанализировала собранные доказательства, подчеркнув, что действия Косова квалифицируются как умышленное убийство по хулиганским мотивам. Прокуроры обратились в суд с требованием признать Артема Косова виновным по пункту 7 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и назначить ему высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы.

«Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости. Но полноценной справедливости здесь нет и не может быть. Максим потерял самое ценное — жизнь. Его родители потеряли сына. Дядя — любимого племянника. Друзья — лучшего друга. А Украина потеряла будущее, которое мог создать этот парень. Максим мог стать известным футболистом, сделать открытие, принести пользу своей стране. Но мы этого никогда не узнаем, потому что обвиняемый лишил его шанса на жизнь», — отметил Генеральный прокурор.

Следующее судебное заседание запланировано на 17 сентября 2025 года. На нем продолжатся прения, после чего судьи отправятся в совещательную комнату для принятия окончательного решения.

