Вбивство 16-річного на київському фунікулері – прокурори вимагають довічного ув’язнення підозрюваному

17:30, 15 вересня 2025
Свідки та експертиза підтвердили умисний характер дій ексспівробітника УДО Артема Косова.
Вбивство 16-річного на київському фунікулері – прокурори вимагають довічного ув’язнення підозрюваному
У судовому процесі щодо вбивства 16-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері сторона обвинувачення наполягає на довічному ув’язненні для Артема Косова, колишнього співробітника Управління державної охорони (УДО). Свідчення очевидців і результати експертиз спростовують версію обвинуваченого про випадкове падіння жертви, підтверджуючи умисний характер його дій. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

На черговому засіданні суд повторно заслухав двох свідків через технічні проблеми з аудіозаписом попередніх матеріалів. За словами свідків, Косов діяв цілеспрямовано, а його погрози, сказані Максиму ще під час руху фунікулера — «Ти звідси не вийдеш», — стали трагічним передвісником подій.

Комплексна судово-медична, медико-криміналістична та трасологічна експертиза також підтвердила умисність дій Косова. Фахівці встановили, що тілесні ушкодження, отримані Максимом, були результатом навмисних дій обвинуваченого. Версія Косова про те, що смерть підлітка сталася внаслідок випадкового падіння, була категорично відкинута експертами.

Наразі судовий процес перейшов до завершальної стадії — дебатів. Під час свого виступу сторона обвинувачення детально проаналізувала зібрані докази, наголосивши, що дії Косова кваліфікуються як умисне вбивство з хуліганських мотивів. Прокурори звернулися до суду з вимогою визнати Артема Косова винним за пунктом 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та призначити йому найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі.

«Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути. Максим втратив найцінніше — життя. Його батьки втратили сина. Дядько — улюбленого племінника. Друзі — найкращого друга. А Україна втратила майбутнє, яке міг створити цей хлопець. Максим міг стати відомим футболістом, зробити відкриття, принести користь своїй країні. Але ми цього ніколи не дізнаємось, бо обвинувачений забрав у нього шанс на життя», — зазначив Генеральний прокурор.

Наступне судове засідання заплановане на 17 вересня 2025 року. На ньому продовжаться дебати, після чого судді відправляться до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення.

