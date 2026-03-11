  1. В Украине

С 1 сентября в детских садах Украины станет обязательным изучение английского для детей 5–6 лет

17:11, 11 марта 2026
С 1 сентября дети пяти–шести лет должны обязательно изучать английский язык в детских садах.
Фото: Общественное
С 1 сентября изучение английского языка станет обязательной частью образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования для детей пяти–шести лет. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины в письме от 26 февраля 2026 года.

В МОН пояснили, что нововведение внедряется в соответствии с Законом Украины «О применении английского языка в Украине» и Законом Украины «О дошкольном образовании».

Согласно Типовым штатным нормативам учреждений дошкольного образования, утвержденным приказом МОН от 12 июня 2025 года №844, в детских садах предусмотрено введение должности учителя английского языка. Норматив составляет 0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста.

Для поддержки педагогов Министерство образования и науки совместно с издательством «Лингвист» подготовило методическое пособие для воспитателей. В нем содержатся практические рекомендации по планированию и проведению занятий по английскому языку в старших группах детских садов.

Кроме того, профессиональное развитие педагогических работников обеспечивается через специальную национальную онлайн-платформу. Контент разработан с учетом международного опыта.

На платформе действует специализированный раздел «Preschool Educators», который содержит пять методических секций и 49 учебных материалов общим объемом 30 часов. Материалы ориентированы на практическое применение и адаптированы к возрастным особенностям детей дошкольного возраста.

В МОН призвали довести соответствующую информацию до сведения работников управлений образования территориальных громад, а также руководителей учреждений дошкольного образования всех типов и форм собственности для учета при организации образовательного процесса.

дети Украина

Лента новостей

Блоги
Публикации
