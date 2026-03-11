  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Земельные и трудовые споры, а также процессуальные вопросы: обзор практики Большой Палаты ВС

18:05, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дайджест содержит правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда.
Земельные и трудовые споры, а также процессуальные вопросы: обзор практики Большой Палаты ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС, который охватывает решения, внесенные в ЕГРСР в январе – феврале 2026 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

  • споры, возникающие из земельных правоотношений (относительно надлежащего ответчика по требованию об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком путем сноса объекта самовольного строительства);
  • споры, возникающие из трудовых правоотношений (относительно полномочий профессиональных союзов принимать решение о требовании к собственнику или уполномоченному им органу о расторжении трудового договора (контракта) с руководителем предприятия);
  • споры, возникающие из договорных правоотношений (в частности относительно нормативного основания признания недействительной фраудаторной сделки);
  • процессуальные вопросы (в частности относительно субъекта обжалования отдельного определения в апелляционном или кассационном порядке).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья судебная практика Большая Палата Верховного Суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Богдан Монич заявил о критически низких зарплатах работников аппаратов судов в отчете Совета судей

От жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок: председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]