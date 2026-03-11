Земельные и трудовые споры, а также процессуальные вопросы: обзор практики Большой Палаты ВС

Дайджест содержит правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда.

Верховный Суд опубликовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС, который охватывает решения, внесенные в ЕГРСР в январе – феврале 2026 года.

споры, возникающие из земельных правоотношений (относительно надлежащего ответчика по требованию об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком путем сноса объекта самовольного строительства);

споры, возникающие из трудовых правоотношений (относительно полномочий профессиональных союзов принимать решение о требовании к собственнику или уполномоченному им органу о расторжении трудового договора (контракта) с руководителем предприятия);

споры, возникающие из договорных правоотношений (в частности относительно нормативного основания признания недействительной фраудаторной сделки);

процессуальные вопросы (в частности относительно субъекта обжалования отдельного определения в апелляционном или кассационном порядке).

