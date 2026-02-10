  1. Законодательство
В Раду снова внесут законопроект об обязательной отсрочке для военных 18–24

12:21, 10 февраля 2026
Минобороны настаивает на обязательной отсрочке для военных по «Контракту 18–24».
Министерство обороны инициирует закрепление на законодательном уровне обязательного права на отсрочку от мобилизации для военнослужащих в возрасте 18–24 лет после завершения контрактной службы. Об этом заявил глава оборонного ведомства Михаил Федоров.

По его словам, важным элементом «Контракта 18–24» является возможность получить годичную отсрочку от мобилизации после окончания службы. Соответствующий законопроект уже доработан совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и на этой неделе документ повторно вынесут на голосование парламента.

В Минобороны подчеркивают, что речь идет о выполнении государственных гарантий перед молодыми людьми, которые сознательно и добровольно выбирают военную службу. Введение четких и прогнозируемых правил, по словам министра, должно повысить доверие к системе комплектования и укрепить принципы формирования современной профессиональной армии.

Напомним, что военнослужащих, заключивших контракт «18–24», после завершения службы могут снова призвать в армию уже на следующий день. Причина — отсутствие в законе нормы о годичной отсрочке после демобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Уже на следующий день после демобилизации могут забрать в армию людей, которые подписали контракт «18–24». После завершения службы они автоматически становятся военнообязанными», — подчеркнул Костенко.

По его словам, таким образом военные по контракту «18–24» остаются без обещанного права на годичную отсрочку.

Костенко сообщил, что для устранения этой проблемы был подан законопроект о годичной отсрочке, однако депутаты за него не проголосовали. В результате правовой пробел сохраняется.

