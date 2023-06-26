Податкова нагадує нюанси сплати ПДВ при спільній діяльності

Обов’язок реєструватися платником ПДВ у рамках договору про спільну діяльність виникає тоді, коли загальна сума від здійснення таких операцій постачання, нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн (без урахування ПДВ).

У ДПС у Вінницькій області нагадали особливості сплати ПДВ при спільній діяльності.

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. При цьому договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, повинні перебувати на обліку у контролюючих органах.

Процедуру взяття на облік у контролюючих органах договорів про спільну діяльність та процедуру реєстрації їх платниками ПДВ визначено Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України та Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну від 14.11.2014 №1130.

Звертаємо увагу, що обов’язок реєструватися платником ПДВ у рамках договору про спільну діяльність виникає тоді, коли загальна сума від здійснення таких операцій постачання, нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування ПДВ).

У такому випадку особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, має зареєструватися платником ПДВ як окрема особа в межах спільної діяльності та забезпечити нарахування, подання звіту та сплату ПДВ за результатами такої спільної діяльності.

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