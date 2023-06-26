НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского облсовета Руслана Кузьменко

Экс-депутат Киевского облсовета Руслан Кузьменко подозревается в недекларировании имущества.

Фото: mykyivregion.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу комиссии по бюджету и финансам, экс-депутату Киевского областного совета от фракции «Европейская солидарность» Руслана Кузьменко. Объявление появилось на сайте НАБУ.

«НАБУ разыскивает бывшего депутата Киевского областного совета по подозрению в уголовном производстве №12022111230000060 от 13.01.2022 подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Кузьменко Руслан Александрович, 23.06.1972 г.р., подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-депутату Кузьменко: что ему инкриминируют.

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