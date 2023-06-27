Не більше 1% на день: У «Слузі народу» хочуть обмежити максимальні ставки за кредитами

У парламенті зареєстрвоано законопроєкт, яким пропонується обмежити максимальну ставку за позиками мікрокредитних організацій.

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев та нардепка Ольга Василевська – Смаглюк зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, яким пропонується поступово обмежити максимальну ставку за мікрокредитами 1% на день, а також заборонити кредитувати осіб з ігровою залежністю.

Текст законопроєкту наразі відсутній на сайті парламенту, однак автори поділилися окремими деталям ініціативи

Згідно з документом максимальний рівень денної процентної ставки споживчого кредиту поступово буде знижено до 1%. При цьому обмеження ставки буде поступовим.

«Стартуємо з 2,5% (фіксуємо існуючу середню на сьогодні ставку), за три місяці стеля знизиться до 1,5%, а ще за 3 місяці до 1%.», - зазначила один з авторів ініціативи нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Також законодавчо забороняється маніпулятивна реклама мікрокредитів. З екранів телевізорів більше не розповідатимуть про легкі позики на красиве життя під 0%.

При цьому автори законопроєкту пропонують заборонити видавати мікропозики людям з ігровою залежністю.

У березні 2023 року голова Нацбанку Андрій Пишний заявляв, що ставки за мікрокредитами сягають 1400% річних. Він додав, що регулятора позбавив ліцензії дві мікрокредитні організації ліцензій.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила закон про обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів, визначивши умови зазначеної реструктуризації.

Автор Ярослав Конощук

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