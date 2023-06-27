Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати готуються дозволити зберігати запаси держрезерву за межами України

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт про державні резерви, який, зокрема, передбачає збереження запасів держрезерву за межами території України.

Чи заборонять українцям купувати авто: аналіз законопроекту

Уряд зареєстрував законопроєкт, який ускладнює можливість легально користуватися новим авто для боржників.

Велика Палата ВС відступила від висновку Верховного Суду стосовно можливості оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху

Велика Палата Верховного Суду: Ухвала суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху підлягає апеляційному оскарженню лише разом з рішенням суду, якщо суд першої інстанції у цій ухвалі встановлює розмір судового збору, який позивач (заявник) має сплатити при зверненні до суду, або порядок його обчислення, однак особа не погоджується або з таким розміром, або з порядком його обчислення.

Низький температурний режим на робочому місці не може вважатися мобінгом, - суд

Суд зазначив, що низький температурний режим на робочому місці позивачки не може вважатися мобінгом, оскільки такий не залежить від дій чи бездіяльності роботодавця.

Вища рада правосуддя звернулася до Мін’юсту щодо перевірки громадської організації, яка шкодить незалежності суддів та авторитету правосуддя

В останні тижні на сайті громадської організації розмістили публікації стосовно голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика та члена ВРП Миколи Мороза.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Не більше 1% на день: У «Слузі народу» хочуть обмежити максимальні ставки за кредитами

08:04, 27 червня 2023
У парламенті зареєстрвоано законопроєкт, яким пропонується обмежити максимальну ставку за позиками мікрокредитних організацій.
Не більше 1% на день: У «Слузі народу» хочуть обмежити максимальні ставки за кредитами
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев та нардепка Ольга Василевська – Смаглюк зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, яким пропонується поступово обмежити максимальну ставку за мікрокредитами 1% на день, а також заборонити кредитувати осіб з ігровою залежністю.

Текст законопроєкту наразі відсутній на сайті парламенту, однак автори поділилися окремими деталям ініціативи

Згідно з документом максимальний рівень денної процентної ставки споживчого кредиту поступово буде знижено до 1%.  При цьому обмеження ставки буде поступовим.

«Стартуємо з 2,5% (фіксуємо існуючу середню на сьогодні ставку), за три місяці стеля знизиться до 1,5%, а ще за 3 місяці до 1%.», - зазначила один з авторів ініціативи нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Також законодавчо забороняється маніпулятивна реклама мікрокредитів. З екранів телевізорів більше не розповідатимуть про легкі позики на красиве життя під 0%.

При цьому автори законопроєкту пропонують заборонити видавати мікропозики людям з ігровою залежністю.

У березні 2023 року голова Нацбанку Андрій Пишний заявляв, що ставки за мікрокредитами сягають 1400% річних. Він додав, що регулятора позбавив ліцензії дві мікрокредитні організації ліцензій.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила закон про обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів, визначивши умови зазначеної реструктуризації.

Автор Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України