Рост налогов на горючее стартует с 1 июля: к чему готовиться

Прогнозируют постепенное повышение цен.

1 июля должна вступить в действие довоенная ставка НДС на горючее в размере 20%. Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозирует постепенное повышение цен, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас не можем четко спрогнозировать. Но я считаю, что часть этого налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа у них, они очень неплохо зарабатывают на литре, а часть возьмет потребитель. Поэтому, возможно, цены изменятся, но несущественно", — сказал Гетманцев после заседания ВСК по вопросу нелегального обращения горючего во вторник, 27 июня.

Сергей Куюн убежден, что цены не будут подниматься сразу с 1 июля, но будут расти постепенно.

"Думаю, что в июле новые налоги полностью уже наполнят цену горючего на рынке, и к концу июля увидим новую картину. На 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л – на дизтопливо, на 3 грн/л – на сжиженный газ Какую-то часть, минимум 2-3 грн/л, на себя заберут сети, но дизтопливо прибавит стопроцентно 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л. По газу на те же 3 грн/л цена и повысится", – отметил он.

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