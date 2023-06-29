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  1. В Україні

ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні, — Буданов

15:55, 29 червня 2023
У ГУР вважають, що «вагнерівці» більше не братимуть участь у бойових діях на території України
ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні, — Буданов
Фото з відкритих джерел
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ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні. Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у коментарі Українській правді.

Буданов підсумував наслідки «заколоту Вагнера» для України. Основними з них, за словами очільник ГУР, є компрометація російського керівництва та те, що «вагнерівці» Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти України.

«Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам рф. А ще – ПВК «Вагнер» більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ рф, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну», – сказав Буданов.

Окремо він зазначив, що наразі «вагнерівці» перебувають на території Луганська на базі, яка існує з 2014 року, а також у деяких районах на Півдні України.

Однак участі у бойових діях вони не беруть.

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