ЧВК «Вагнер» больше не будет воевать в Украине, — Буданов

В ГУР считают, что «вагнеровцы» больше не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины

Фото из открытых источнико

ЧВК «Вагнер» больше не будет воевать в Украине. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в комментарии Украинской правде.

Буданов подытожил последствия «мятежа Вагнера» для Украины. Основными из них, по словам главы ГУР, является компрометация российского руководства и то, что «вагнеровцы» Евгения Пригожина больше не будут воевать против Украины.

«Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимость российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам рф. А еще – ЧВК «Вагнер» больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение рф, которое умело достигать успеха любой ценой», – сказал Буданов.

Отдельно он отметил, что «вагнеровцы» находятся на территории Луганска на базе, которая существует с 2014 года, а также в некоторых районах на Юге Украины.



Однако участия в боевых действиях они не принимают.

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