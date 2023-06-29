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Госпредприятие Минцифры взялось рекламировать «решение юридических вопросов» у адвоката со стажем в год работы, ОБНОВЛЕНО

15:07, 29 июня 2023
Госпредприятие Минцифры – Дія– распространяет рекламную информацию об услугах «Адвокатского рынка» без уточнения, проводился ли соответствующий тендер и действительно ли на сайте консультируют адвокаты.
Госпредприятие Минцифры взялось рекламировать «решение юридических вопросов» у адвоката со стажем в год работы, ОБНОВЛЕНО
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Государственное предприятие «Дія», основателем которого является Министерство цифровой трансформации, на своей странице в социальных сетях начало рекламную кампанию для сайта Advokat Market (дословно – «Рынок адвокатов»), который вроде бы предоставляет «юридические услуги».

При этом ни на сайте «маркета», ни на сайте Дії или Минцифры не сообщается основание, на котором было решено выбрать определенное предприятие для рекламы на государственных ресурсах, и существует ли вообще такое юридическое лицо.

Кроме того, на сайте «маркета» отсутствуют какие-либо данные о ее учредителях, руководителях, составе адвокатов, опыте работы и т.д.

Из информации на веб-сайте «маркета» не следует, действительно ли граждан будут консультировать адвокаты.

Так, судя по социальным сетям этого «маркета», его учредителем может быть Колошкин Павел Игоревич, который является физическим лицом-предпринимателем. Однако по данным из открытых источников, за ним не учитывается адвокатское объединение или адвокатское бюро (формы, в которых адвокат имеет право осуществлять адвокатскую деятельность). Нет и данных о регистрации как юридического лица этого «маркета».

Также, по данным ЕРАУ, Павел Колошкин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью только в сентябре 2020 года, сразу же его остановил и возобновил только в феврале 2022 года. То есть фактический стаж в адвокатуре руководителя «маркета» составляет чуть больше года.

Отсутствуют и данные об успешных кейсах этого «маркета» или конкретно учредителей.

Интересно и то, что «фирма» предлагает «услуги адвоката», в то время как адвокаты в соответствии с законом оказывают правовую помощь, а не услуги.

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подписывайте исковое заявление в суд

заверяйте документы

заключайте договор с адвокатом, который представит ваши интересы в суде. Цифровизируемся», - отмечает Дія

При этом ГП Дія указывает прямую ссылку на сайт адвокатской фирмы, не указывая никаких оснований для такой рекламы.

ОБНОВЛЕНО

Как прокомментировали «Судебно-юридической газете» в Минцифре, данная информация была размещена в соцсетях, поскольку Дія информирует об интеграции с Дія.Подпись. А в Дія. Подпись может интегрироваться любой при условии соблюдения определенных процедур. То есть, по словам представителей Министерства, это не реклама, а информирование о присоединении определенных лиц к государственным сервисам.

Автор: Наталья Мамченко

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