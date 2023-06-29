Держпідприємство Мінцифри взялося рекламувати «вирішення юридичних питань» у адвоката зі стажем в рік роботи, ОНОВЛЕНО

Держпідприємство Мінцифри – Дія – розповсюджує рекламну інформацію про послуги «Адвокатського ринку» без уточнення, чи проводився відповідний тендер та чи справді на сайті консультують адвокати.

Державне підприємство «Дія», засновником якого є Міністерство цифрової трансформації, на своїй сторінці у соціальних мережах розпочало рекламну кампанію для сайту «Advokat Market» (дослівно – «Ринок адвокатів»), який начебто надає «юридичні послуги».

При цьому ані на сайті «маркету», ані на сайті Дії чи Мінцифри не повідомляється підстава, на якій було вирішено обрати певний суб’єкт господарювання для реклами на державних ресурсах, і чи існує взагалі така юридична особа.

Окрім того, на сайті «маркету» відсутні будь-які дані про її засновників, керівників, склад адвокатів, досвід роботи тощо.

З інформації на веб-сайті «маркету» не випливає, чи дійсно громадян будуть консультувати адвокати.

Так, судячи з соціальних мереж цього «маркету», його засновником може бути Колошкін Павло Ігорович, який є фізичною особою-підприємцем. Однак за даними з відкритих джерел, за ним не обліковується адвокатського об’єднання чи адвокатського бюро (форми, в яких адвокат має право здійснювати адвокатську діяльність). Немає і даних про реєстрацію як юридичної особи цього «маркету».

Також за даними ЄРАУ, Павло Колошкін отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю лише у вересні 2020 року, одразу ж його зупинив та поновив лише у лютому 2022 року. Тобто, фактичний стаж в адвокатурі керівника «маркету» становить трохи більше року.

Відсутні і дані про успішні кейси цього «маркету» чи конкретно засновників.

Цікаво й те, що фірма пропонує «послуги адвоката» у той час, як адвокати відповідно до закону надають правову допомогу, а не послуги.

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При цьому ДП Дія вказує пряме посилання на сайт адвокатської фірми, не зазначаючи жодних підстав для такої реклами.

ОНОВЛЕНО

Як прокоментували «Судово-юридичній газеті» у Мінцифри, дана інформація була розміщена у соцмережах, оскільки Дія інформує про інтеграцію з Дія.Підпис. А у Дія.Підпис може інтегруватися будь-хто за умови дотримання певних процедур. Тобто, за словами представників Міністерства, це не є рекламою, а є інформуванням про доєднання певних осіб до державних сервісів.

Автор: Наталя Мамченко

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