Китайський аеростат під час прольоту над США не збирав розвіддані, – Пентагон

Такою є наразі оцінка США щодо того, що міг робити китайський розвідувальний аеростат у повітрі над Штатами.

Китайський аеростат не збирав розвідувальну інформацію під час прольоту над США в лютому 2023 року. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, коментуючи можливі дії повітряної кулі-шпигуна.

За його словами, такою є наразі оцінка США щодо того, що міг робити китайський розвідувальний аеростат у повітрі над Штатами.

«Ми знали, що вона має можливості для збору розвідувальної інформації, але за нашою оцінкою зараз, вона не збирала розвідувальну інформацію під час транзиту через США або прольоту над Сполученими Штатами», – зазначив Райдер.

Він також додав, що США вжили заходів, щоб зменшити потенційні наміри цього аеростата зі збору даних.

Раніше стало відомо, що на китайській шпигунській кулі, яку збили США, знайшли американське обладнання.

Також Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна «диктатором», коли розповідав про його реакцію на збитий аеростат.

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