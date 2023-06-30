Госбюро расследований будет просить для нардепа Сергея Алексеева арест с залогом в 10 млн гривен

Дело рассмотрит Лычаковский районный суд Львова.

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Государственное бюро расследований будет просить суд избрать меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, разоблаченного на мошенничестве, в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн гривен. Об этом заявил и.о. заместителя директора ГБР Александр Удовиченко во время брифинга.

«К этому делу будет приковано внимание как журналистского сообщества, так и общества. Следователи, прокуроры, оперативные сотрудники действовали в рамках уголовного дела. Доказательства достаточно весомы, чтобы обратиться в суд с ходатайством к избранию меры пресечения с избранием залога в 10 млн гривен», - сказал Удовиченко.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день расследование не завершается, это только начальный этап разоблачения нардепа.

Заместитель Генерального прокурора Украины Антон Войтенко сообщил, что ходатайство подозреваемому уже вручено и направлено в суд для рассмотрения.

По его словам, дело рассмотрит Лычаковский районный суд Львова.

Как сообщалось, Офис Генпрокурора объявил подозрение народному депутату, главе подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Алексееву за обман и незаконное завладение деньгами гражданина Германии. За 50 тысяч долларов нардеп обещал иностранцу свое содействие в предотвращении экстрадиции. Парламентарий «гарантировал» использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

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