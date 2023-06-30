Керівник САП та посол США в Україні обговорили зміни, яких потребують антикорупційні органи

Олександр Клименко та Бріджит Брінк обговорили питання посилення незалежності та розширення повноважень САП.

Фото: САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк провели спільну робочу зустріч. Про це повідомила пресслужба САП.

«У ході зустрічі очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Посол США в Україні Бріджит Брінк, виконувач обов’язків керівника відділу з правоохоронних питань Ерік Пагнер і радник із правових питань Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки Джаред Кімбол обговорили досягнення та виклики Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також зміни, яких потребують антикорупційні органи, зокрема посилення незалежності та розширення повноважень САП.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вкотре наголосив на важливості швидкої взаємодії між міжнародними юрисдикціями в питаннях проведення спільних розслідувань, екстрадиції та надання міжнародної правової допомоги, необхідної для проведення об’єктивних та ефективних розслідувань.

Олександр Клименко подякував за підтримку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і висловив сподівання на продовження спільної роботи в боротьбі з корупцією.

Посол Бріджит Брінк у свою чергу підкреслила ефективну роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також наголосила на подальшій допомозі Україні в боротьбі з корупцією, адже продовження дієвої протидії корупції в України є надзвичайно важливим для Сполучених Штатів Америки та міжнародних партнерів України», - сказано у повідомленні.

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