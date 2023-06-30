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Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

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  1. В Україні

Керівник САП та посол США в Україні обговорили зміни, яких потребують антикорупційні органи

18:14, 30 червня 2023
Олександр Клименко та Бріджит Брінк обговорили питання посилення незалежності та розширення повноважень САП.
Керівник САП та посол США в Україні обговорили зміни, яких потребують антикорупційні органи
Фото: САП
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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк провели спільну робочу зустріч. Про це повідомила пресслужба САП.

«У ході зустрічі очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Посол США в Україні Бріджит Брінк, виконувач обов’язків керівника відділу з правоохоронних питань Ерік Пагнер і радник із правових питань Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки Джаред Кімбол обговорили досягнення та виклики Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також зміни, яких потребують антикорупційні органи, зокрема посилення незалежності та розширення повноважень САП.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вкотре наголосив на важливості швидкої взаємодії між міжнародними юрисдикціями в питаннях проведення спільних розслідувань, екстрадиції та надання міжнародної правової допомоги, необхідної для проведення об’єктивних та ефективних розслідувань.

Олександр Клименко подякував за підтримку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і висловив сподівання на продовження спільної роботи в боротьбі з корупцією.

Посол Бріджит Брінк у свою чергу підкреслила ефективну роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також наголосила на подальшій допомозі Україні в боротьбі з корупцією, адже продовження дієвої протидії корупції в України є надзвичайно важливим для Сполучених Штатів Америки та міжнародних партнерів України», - сказано у повідомленні.

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