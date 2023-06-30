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Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Соавтор законопроекта о 15 годах лишения свободы за коррупцию объяснил, почему нужно усилить ответственность посредников, носящих судьям взятки

Подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество, а по специальной статье, которая предназначается именно для таких посредников, которые носят судьям взятки со стороны процесса – народный депутат Роман Бабий на примере разоблачения депутата объяснил необходимость изменений в законодательстве.

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  1. В Украине

Руководитель САП и посол США в Украине обсудили изменения, в которых нуждаются антикоррупционные органы

18:14, 30 июня 2023
Александр Клименко и Бриджит Бринк обсудили вопросы усиления независимости и расширения полномочий САП.
Руководитель САП и посол США в Украине обсудили изменения, в которых нуждаются антикоррупционные органы
Фото: САП
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк провели совместную рабочую встречу. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«В ходе встречи глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Посол США в Украине Бриджит Бринк, исполняющий обязанности руководителя отдела по правоохранительным вопросам Эрик Пагнер и советник по правовым вопросам Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки Джаред Кимбол обсудили достижения и вызовы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в которых нуждаются антикоррупционные органы, в частности усиление независимости и расширение полномочий САП.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры в очередной раз подчеркнул важность быстрого взаимодействия между международными юрисдикциями в вопросах проведения совместных расследований, экстрадиции и предоставления международной правовой помощи, необходимой для проведения объективных и эффективных расследований.

Александр Клименко поблагодарил за поддержку Специализированной антикоррупционной прокуратуры и выразил надежду на продолжение совместной работы по борьбе с коррупцией.

Посол Бриджит Бринк в свою очередь подчеркнула эффективную работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также отметила дальнейшую помощь Украине в борьбе с коррупцией, ведь продолжение действенного противодействия коррупции в Украине чрезвычайно важно для Соединенных Штатов Америки и международных партнеров Украины», - сказано в сообщении.

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