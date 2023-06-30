Руководитель САП и посол США в Украине обсудили изменения, в которых нуждаются антикоррупционные органы

Александр Клименко и Бриджит Бринк обсудили вопросы усиления независимости и расширения полномочий САП.

Фото: САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк провели совместную рабочую встречу. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«В ходе встречи глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Посол США в Украине Бриджит Бринк, исполняющий обязанности руководителя отдела по правоохранительным вопросам Эрик Пагнер и советник по правовым вопросам Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки Джаред Кимбол обсудили достижения и вызовы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в которых нуждаются антикоррупционные органы, в частности усиление независимости и расширение полномочий САП.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры в очередной раз подчеркнул важность быстрого взаимодействия между международными юрисдикциями в вопросах проведения совместных расследований, экстрадиции и предоставления международной правовой помощи, необходимой для проведения объективных и эффективных расследований.

Александр Клименко поблагодарил за поддержку Специализированной антикоррупционной прокуратуры и выразил надежду на продолжение совместной работы по борьбе с коррупцией.

Посол Бриджит Бринк в свою очередь подчеркнула эффективную работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также отметила дальнейшую помощь Украине в борьбе с коррупцией, ведь продолжение действенного противодействия коррупции в Украине чрезвычайно важно для Соединенных Штатов Америки и международных партнеров Украины», - сказано в сообщении.

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