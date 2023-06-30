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  1. В Украине

Под Харьковом зафиксирована массовая гибель рыбы и диких уток

23:59, 30 июня 2023
На поверхности воды обнаружены масляные пятна, предположительно ставшие причиной гибели.
Под Харьковом зафиксирована массовая гибель рыбы и диких уток
Фото: Харьковская областная прокуратура
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В пригороде Харькова произошла массовая гибель рыбы в реке Уды. Зафиксирована также гибель диких уток. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Вчера в СМИ появилась информация о море рыбы в реке Уды на территории Песочинской территориальной громады. На место выехали прокуроры, следователи полиции и представители контролирующих органов. На поверхности воды обнаружены масляные пятна, которые, вероятно, стали причиной гибели рыбы и диких уток", - говорится в сообщении.

Специалисты экологической инспекции отобрали пробы воды для исследований.

"Трупы уток и рыбы направлены в лабораторию для проведения инструментально-лабораторных исследований причин гибели. После этого будут назначены соответствующие судебные экспертизы", - добавляют в прокуратуре.

Напомним, что из-за обмеления, вызванного подрывом Каховской ГЭС, на Днепропетровщине погибли 28 000 рыб.

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