Під Харковом зафіксовано масову загибель риби і диких качок

На поверхні води виявлено масляні плями, які ймовірно стали причиною загибелі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У передмісті Харкова сталася масова загибель риби в річці Уди. Зафіксовано також загибель диких качок. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Вчора у ЗМІ з‘явилась інформація про мор риби в річці Уди на території Пісочинської територіальної громади. На місце виїхали прокурори, слідчі поліції та представники контролюючих органів. На поверхні води виявлено масляні плями, які ймовірно стали причиною загибелі риби та диких качок", - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти екологічної інспекції відібрали проби води для досліджень.

"Трупи качок та риби направлені в лабораторію для проведення інструментально-лабораторних досліджень причин загибелі. Після цього буде призначено відповідні судові експертизи", - додають у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що через обміління, спричинене підривом Каховської ГЕС, на Дніпропетровщині загинуло 28 000 рибин.

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