Кожне міністерство має представити дорожню карту реалізації української доктрини президента, – Шмигаль

Шмигаль наголосив, що більшість проєктів, визначені урядом пріоритетними на цей рік, відповідають елементам, запропонованої Президентом нової Української доктрини.

Багато проєктів, які Уряд визначив пріоритетними цього року, співзвучні з орієнтирами нової Української доктрини, яку запропонував Володимир Зеленський. Про це на засіданні Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, глава уряду нагадав, що у середу під час виступу у Верховній Раді Президент України запропонував орієнтири та елементи нової Української доктрини.

«Президент окреслив п’ять орієнтирів Української доктрини, для обговорення: філософія нашої перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості, трансформація України за наступні 10 років», — відзначив очільник уряду.

Як підкреслив прем’єр-міністр, тепер кожне міністерство має представити дорожню карту змін відповідно до озвучених Президентом елементів нової Доктрини. Це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія.

«Все має бути викладено в зрозумілій структурі. Всі документи мають бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення та дискусій. Це буде особиста відповідальність кожного міністра», — наголосив Денис Шмигаль.

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