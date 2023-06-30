Каждое министерство должно представить дорожную карту реализации украинской доктрины президента,– Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что большинство проектов, определенных правительством приоритетными на этот год, соответствуют элементам, предложенным Президентом новой Украинской доктрины.

Много проектов, которые правительство определило приоритетными в этом году, созвучны с ориентирами новой Украинской доктрины, которую предложил Владимир Зеленский. Об этом на заседании Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.



Глава правительства напомнил, что в среду во время выступления в Верховной Раде Президент Украины предложил ориентиры и элементы новой Украинской доктрины.

«Президент очертил пять ориентиров Украинской доктрины для обсуждения: философия нашей победы, глобальность украинской безопасности, политика героев, политика справедливости, трансформация Украины за следующие 10 лет», — отметил глава правительства.



Как подчеркнул премьер-министр, теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными Президентом элементами новой Доктрины. Это должно быть комплексная, четкая и публичная стратегия.



«Все должно быть изложено в понятной структуре. Все документы должны быть доступны для публичного ознакомления, обсуждения и дискуссии. Это будет личная ответственность каждого министра», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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