Зеленский предложил идею доктрины для Украины

Владимир Зеленский считает, что Украина нуждается в доктрине, в которой будут ответы на все основные вопросы о том, каким должно быть будущее украинцев и Украины.

Украине необходима доктрина, в которой будут определены основные вопросы будущего страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.



«Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, идущей к победе. И для Украины-победительницы... Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины», – сказал президент.



Как отметил Зеленский, данная доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы о том, каким должно быть будущее украинцев и Украины.



Зеленский подчеркнул, что и украинцы, и весь мир нуждаются в «новой системе, новых правилах, новых возможностях».



И я уверен, что первый день мира после этой войны, первый день нашей заслуженной победы станет и первым днем дальнейшей быстрой трансформации Украины. Основы нашей с вами жизни, наших институтов, экономических практик, социальных привычек, политик и повседневности. То, что мы не можем пока изменить сейчас, в условиях войны, мы изменим в процессе нашего восстановления. Нашей трансформации. Мы создадим новую и гораздо сильнее Украину», – подытожил он.

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