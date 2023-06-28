Зеленський запропонував ідею доктрини для України

Володимир Зеленський вважає, що Україна потребує доктрини, в якій будуть відповіді на всі основні питання про те, яким має бути майбутнє українців та України.

Україні необхідна доктрина, в якій будуть окреслені основні питання майбутнього країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.

«Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка йде до перемоги. Та для України-переможниці...Сьогодні запропонував до обговорення, загальнонаціонального обговорення, основні орієнтири майбутньої української доктрини», – сказав президент.

Як зазначив Зеленський, ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про те, яким має бути майбутнє українців та України.

Зеленський наголосив, що і українці, і увесь світ потребує «нової системи, нових правил, нових можливостей».



«І я впевнений, що перший день миру після цієї війни, перший день нашої заслуженої перемоги стане і першим днем подальшої швидкої трансформації України. Основ нашого з вами життя, наших інституцій, економічних практик, соціальних звичок, політик та повсякденності. Те що ми не можемо поки змінити зараз, в умовах війни, ми змінимо в процесі нашого відновлення. Нашої трансформації. Ми створимо нову і набагато сильніше Україну», – підсумував він.

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