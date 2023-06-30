В Дії прокомментировали, почему распространили информацию о юридических услугах незарегистрированной фирмы

В Дія.Підпис может интегрироваться любой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Госпредприятие Минцифры – Дія – распространило информацию об услугах «Адвокатского рынка». При этом ни на сайте «маркета», ни на сайте Дія или Минцифры не сообщается основание, на котором было решено выбрать определенное предприятие для рекламы на государственных ресурсах, и существует ли вообще такое юридическое лицо. Также, очевидно, учредителем «маркета» является лицо, имеющее чуть больше года адвокатского стажа.

Как прокомментировали «Судебно-юридической газете» в Минцифре, данная информация была размещена в соцсетях, поскольку Дія информирует об интеграции с Дія.Подпись. А в Дія. Подпись может интегрироваться любой при условии соблюдения определенных процедур. То есть, по словам представителей Министерства, это не реклама, а информирование о присоединении определенных лиц к государственным сервисам.

В ДП «Дія» також прокоментували дану ситуацію.

«Дія — це бренд цифрової держави. Ми запроваджуємо електронні документи та онлайн-послуги в кілька кліків. А ще надаємо сервіси, які допомагають оцифровувати наших партнерів, — як з державного сектора, так і бізнесу. Дія пропонує такі сервіси: шеринг документів, Дія.Підпис, валідація, Дія.QR. Їх можуть впровадити зацікавлені в цьому компанії, дотримуючись процедури інтеграції, серед яких підписання документів і технічне налаштування. Понад 8 000 українських компаній та установ інтегрували сервіси Дії, щоб надавати послуги швидше та зручніше. Зокрема, бізнеси з різних сфер, громадські установи, освітні заклади, ЦНАПи, лікарні, банки, готелі та багато інших. А отже, мільйони задоволених українців не витрачають час і гроші на ксерокопії, перевірки та зайві папірці. Щоб користувачі Дії розуміли, де саме вони можуть використати документи в Дії чи Дія.Підпис, — повідомляємо про інтеграції на офіційних сторінках. Зауважимо, у самому застосунку Дія не відображаються послуги партнерів, які підключили сервіси Дії. Оскільки це два окремі проєкти. Суть інтеграції сервісів — щоб користувач міг використовувати Дію для отримання послуг у бізнесу чи державної установи. Без паперів, поїздок і черг. Тому що головна ціль команди Дії — побудувати найзручнішу державу у світі. Дія.Підпис уже інтегрували майже 100 партнерів, серед яких державні й приватні застосунки й сайти, банки, сервіси документообігу, комунальні підприємства та багато інших бізнесів. І зараз сервіс підключила компанія з найбільш консервативної сфери — юридичного бізнесу. Сподіваємось, це стане поштовхом, щоб інші компанії з цієї сфери також підключали сервіси Дії. Щоб підключити сервіси Дії, не потрібно проходити конкурс чи тендер. Ваш бізнес має бути офіційно зареєстрований в Україні, не мати зв’язків із росією та білоруссю, мати право запитувати електронні підписи клієнтів, документи чи їхні копії. І написати в телеграм @DiiaStart команді впровадження для консультації й уточнення деталей. Процес інтеграції проходить у такі основні етапи: онбординг — знайомство із сервісами Дії та підбір оптимального сценарію інтеграції для вирішення бізнес-задач; юридичний етап — партнер підписує заяву про приєднання до договору; технічне налаштування — надаються детальні інструкції, постійний супровід інтеграції; звіт із налаштованого сценарію — партнер надсилає відеофлоу процесу; медіаспівпраця — спільний вихід у комунікацію про інтеграцію, щоб користувачі дізнались про нову можливість».

Автор: Наталья Мамченко

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